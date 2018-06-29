Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко пожелал удачи сборной России в матче с Испанией

Новости Беларуси. 29 июня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства (подробнее здесь). В разговоре была затронута и спортивная тематика.

Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля матче со сборной командой Испании.