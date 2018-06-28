Очередное заседание сессии 28 июня прошло в Совете Республики: участники обсудили два десятка законопроектов

28 июня прошло очередное заседание сессии. Документ создает уникальные условия для развития IТ-отрасли, а также предусматривает меры специальной поддержки резидентов ПВТ, срок действия специального правового режима Парка продлится до января 2049 года.

Также Совет Республики одобрил ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и КНР о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Накануне его ратифицировали депутаты. Речь идет о нахождении в стране без визы до 30 дней, но не более 90 дней в году.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это позволит добавить динамики в привлечении инвесторов, в том числе с китайской стороны, также это позволит повысить статус Беларуси на международной арене. Увеличение визового режима – это мировой тренд.

Всего в повестке дня сегодняшнего заседания было два десятка законопроектов. Среди них изменения и дополнения в законы «О качестве и безопасности продовольственного сырья», «О массовых мероприятиях» и ряд других.