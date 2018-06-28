Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь

Новости Беларуси. 28 июня вечером в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с президентом Австрии на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 июня вечером в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с президентом Австрии на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим же рейсом в белорусскую столицу прибыл и экс-президент страны Хайнц Фишер. Высоких гостей с их супругами встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Визит Александра Вандер Беллена можно считать историческим. Это первый глава Австрийской Республики, посещающий Беларусь – с момента установления дипотношений между нашими странами. Также ожидается, что для участия в памятных мероприятиях на территории Тростенца в Беларусь прибудет президент Германии.