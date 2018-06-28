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Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь

28 июня 2018 18:44
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Новости Беларуси. 28 июня вечером в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с президентом Австрии на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь -1

Этим же рейсом в белорусскую столицу прибыл и экс-президент страны Хайнц Фишер. Высоких гостей с их супругами встретил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь -4

Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь -6

Визит Александра Вандер Беллена можно считать историческим. Это первый глава Австрийской Республики, посещающий Беларусь – с момента установления дипотношений между нашими странами. Также ожидается, что для участия в памятных мероприятиях на территории Тростенца в Беларусь прибудет президент Германии.

Президент Австрии с супругой прибыл в Беларусь -9

# Беларусь-Австрия # Фотофакт

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