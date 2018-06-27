Безвизовый режим между Беларусью и Китаем может быть введён в течении месяца

Новости Беларуси. Белорусские депутаты 27 июня ратифицировали соглашение о взаимных безвизовых поездках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая услуга будет доступна владельцам обычных паспортов. Так, белорусы смогут находиться в азиатской стране без визы до 30 дней, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать и для китайских граждан.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Естественно, в Совете Республики должна будет пройти соответствующая процедура и подпись у Президента. Так что это много времени не займет. Ежегодно около 150 миллионов китайцев путешествуют по всему миру. И для сравнения, Республику Беларусь в прошлом году посетили около 20 тысяч. Поэтому, конечно, подписание такого соглашения будет способствовать не только наращиванию туристических потоков между Беларусью и Китаем, но и развитию и торгово-экономического, и культурного сотрудничества.

Всего на рассмотрении у депутатов 11 законопроектов. В их числе и утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. Самый большой доход в казну принесли налоги.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Практически по всем основным доходным источникам есть прирост к уровню 2016 года. Все это позволило исполнить бюджет по расходной сумме 17 миллиардов. И надо отметить, что приоритетные направления: прежде всего – выполнение социальных обязательств, поддержание устойчивости и повышение конкурентоспособности экономики, поддержка экспорта, ряда важных инвестиционных проектов, ну и, конечно, выполнение обязательств перед внешними и внутренними кредиторами. Внешнее обязательство исполнено, государственных долг погашен в пределах двух миллионов рублей.