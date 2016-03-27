Во сколько лет белорусы будут уходить на пенсию и почему решить этот вопрос нужно было именно сейчас

Новости Беларуси. Главным событием недели стали расчеты оптимального на настоящий момент пенсионного возраста в Беларуси. По большому счету, как итог, всего две цифры, но трудно подсчитать, сколько же копий было сломано вокруг них. Итак, 58 лет – для женщин и 63 года – для мужчин. Это рубеж, преодолев который белорусы смогут уйти на заслуженный отдых. Уже на следующей неделе может появиться соответствующий указ главы государства.

У китайского топ-менеджера Ю Баофэна плотный график. Но для гимнастики время всегда есть. Эти процедуры – залог здоровья. Теперь даже жителей густонаселенной Поднебесной волнует актуальная проблема стареющих землян – работоспособность пенсионной системы.

Ю Баофэн, генеральный директор белорусско-китайского предприятия:

Чтобы заработать себе на достойную старость, мои соотечественники стараются укреплять здоровье и много работать. У нас сейчас более 50% населения – трудоспособного возраста. А на пенсии – 15. И чтобы снизить этот показатель, Правительство разрешило рожать больше одного ребенка.

Средняя продолжительность жизни увеличилась, а рождаемость – нет. Особенно в Европе. Беларусь – не исключение. О демографической проблеме еще в прошлом веке говорили социологи и пели артисты.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

На стенде лучшей программы года висело благодарственное письмо Министерства здравоохранения СССР. Написано было приблизительно следующее: «Одной этой песней они сделали гораздо больше, чем все наши лекции по проблеме деторождения в нашей стране».

Теперь Александр Тихонович уже сам дедушка и на пенсии. Но сцену покидать не торопится. Любит творчество и знает, как работают в других странах.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

У меня товарищ живет в Соединенных Штатах и в этом году ушел на пенсию. Сказал, что счастлив. Он работал, вкалывал по 20 часов, но теперь он знает, что ему 65, он ушел и поедет куда захочет, у него есть сбережения. Пенсионный фонд дал ему эту возможность. Я думаю, что в Беларуси такое тоже может быть возможно.

Ежегодно на пенсию уходит по 110 тысяч белорусов. Их заменяет столько же молодых специалистов. А вот с 2017 года пропорции меняются. Пенсионное удостоверение получают 130 тысяч человек, а на смену придут на 40 тысяч меньше белорусов.

Вопрос по повышению пенсионного возраста не стали перекладывать в долгий ящик, который в будущем может оказаться ящиком Пандоры для экономики. Об этом говорили многие и долго. А Президент определился и решил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эту проблему надо решать сегодня, главным образом потому, что ее нельзя оставлять нашим детям. Число пенсионеров при таком пенсионном возрасте, как у нас, растет значительно большими темпами, нежели остается работающих людей.

Сейчас в стране на три пенсионера около семи трудоспособных белорусов. Если по-прежнему все оставить, возрастет нагрузка на экономику.

Допустим, пирог – это пенсионный фонд. Это – мне, это – оператору, видеоинженеру, надо не забыть о ведущем, выпускающем, шеф-редакторе. В общем, чем больше людей, тем меньше доля сладкого. Вывод: если количество белорусов на заслуженном отдыхе увеличится, то куски от общего пенсионного пирога придется делить.

С мизерных пенсий для Беларуси начиналась эпоха перестройки. Деньги съедала теневая экономика. Уже с середины 90-ых благосостояние, в том числе и пожилых людей, стало расти.

А теперь у государства множество проектов и программ. Поэтому вряд ли ради того, чтобы прежний пенсионный возраст застыл словно в бетоне, стоит доставать деньги из бюджетного кармана, рассчитанного для детей, многодетных семей и молодежи.

Александр Лукашенко:

Уменьшить пенсии нельзя. Так же, как и нельзя увеличить налоги или социальные взносы, платежи в эти социальные фонды. Это тоже не путь. Поэтому от принятия соответствующих решений нам никуда не деться.

Даже в самых обеспеченных странах мира на пенсию уходят значительно позже, чем в Беларуси. Средний показатель – 65 лет. В Норвегии – 67, но многие остаются и до 70.

Впрочем, и сами белорусы с пенсионным удостоверением в руках не торопятся сдавать в архив трудовую книжку. Работать на пенсии продолжает каждый четвертый, а в конце первой пенсионной пятилетки на трудовой дистанции остается каждый третий. Сейчас в стране 663 тысячи работающих пенсионеров. Для сравнения, это все население Гомеля и Солигорска.

Белорусы:

Я сама пенсионерка и готова еще поработать 2-4 года.

Все вокруг повышают, мы не можем отставать. Россия повышает.

Это очень правильное решение. Сегодня никто в 55 и 60 лет на пенсию не уходит.

В министерских кабинетах, научных кругах, трудовых коллективах и даже на кухнях. Возраст выхода на заслуженный отдых и вид пенсионной системы обсуждали всей страной. На стол Александру Лукашенко легли несколько проектов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Жесткий. Для женщин пенсия в 60 лет, мужчин – 65. «За» сразу плюс пять – отлично поставили бы экономисты, но неуд – общество.

Гендерный. Слабому полу не слабо на пенсию и в 60, а вот сильной половине – в 63. Аргумент социологов: белорусские женщины в среднем на 12 лет живут дольше мужчин.

Но виза Президента под самым «мягким»: плюс три года всем. В итоге женщины пенсионное удостоверение получат в 58 лет, а мужчины – 63.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Президент просто принял волевое решение и сказал, что другие варианты просто не будут рассматриваться. Да, наши женщины сегодня нуждаются в поддержке, и мы ее будем оказывать.

Такой подход эксперты назвали социально справедливым. Во-первых, пенсионный возраст на три года подняли для всех: от аграриев и рабочих до людей в пагонах и в министерском кресле. Шахтерам и бойцам спецподразделений льготы сохранят. Во-вторых, шагать к новому пенсионному возрасту будут не торопясь: в год по полгода.

Реформа начнется в январе 2017 и растянется на шесть лет. Третье – это меньший пенсионный порог, который есть в Европе, и самый прозрачный вид пенсионного обеспечения.

Александр Лукашенко:

Должна быть солидарная, распределительная система пенсий, как это у нас сейчас существует, и на добровольной основе, что у нас не запрещено и законодательно определено, разрешить накопительную систему в добровольном порядке.

Правительство и дальше будет стимулировать конкуренцию, но рыночных отношений в пенсионной системе не будет. Президент еще раз напомнил: сама реформа – с 2017 года, а новые рабочие места – уже в этом. Минимум 50 тысяч. Будет где заработать на пенсию даже студентам.