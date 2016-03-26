Иван Юркин и Александр Тищенко – о возможном влиянии терактов в Бельгии на ситуацию в Беларуси

Итак, взрывы в Брюсселе как продолжение парижской трагедии несколько месяцев назад, а также теракты в Турции и других странах, вовлеченных уже, пожалуй, в военные действия. Как происходящее касается нас, кроме эмоциональных реакций. И надо ли Беларуси предпринимать какие-то особые меры? Поговорим об этом с нашими уважаемыми гостями. К нам в студию пришли пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Александр Тищенко и генерал-майор КГБ запаса, ныне поэт Иван Юркин.

Юрий Козиятко:

Первый вопрос, может быть, такой личный, личного характера: информация о том, что в Брюсселе произошли теракты, какую первую мысль у вас вызвала?



Иван Юркин, генерал-майор КГБ запаса:

Для меня это не было большой неожиданностью. Почему? Потому что сегодня в Европе более 7 миллионов нелегальных мигрантов. С прибытием нелегальных мигрантов внедрены в эти группы и те люди, которые могут совершать либо вербовать людей для последующего проведения вот таких акций.

Юрий Козиятко:

То есть для вас это было ожидаемое как раз событие?



Иван Юркин:

Да. Это ожидаемо.

Юрий Козиятко:

Первая мысль какая была у вас?

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Что такие проблемы все ближе и ближе. И это говорит о том, что чувствуешь на себе, как говорится, эту опасность.

Юрий Козиятко:

Ближе к Беларуси?

Александр Тищенко:

Да. Первое ощущение – это, конечно, мысль о себе, о стране, о своих детях, о своих семьях. То, что вот это ощущение близости, оно присутствует.



Юрий Козиятко:

Иван Захарович, вы как офицер, генерал-майор КГБ, хоть и в отставке, вы знаете, как работает система. Скажите, вот эта информация была, что якобы там выходцы из Беларуси причастны к терактам, братья Довбаши. Потом оказалось, что один в Гомеле вообще был. Для чего, кто эту информацию...

Иван Юркин:

Вы знаете, это специально делается теми, кто хочет скомпрометировать политику нашего государства. Беларусь кому-то мешает, проводя свою независимую политику. И если говорить по большому счету, то Беларусь – одно из немногих государств, где создана система мер по защите государства.

Юрий Козиятко:

То есть даже таким боком может нас коснуться террористическая деятельность?



Иван Юркин:

Да вы понимаете, в той же Франции 56 ядерных котлов. А имеется информация, что именно террористы имели цель взорвать атомную станцию. И когда это произойдет, не дай Бог, в центре Европы, то Чернобыль покажется просто детской шалостью.

Юрий Козиятко:

Для нас это тоже какой-то намек? Мы же строим атомную электростанцию. Сразу должны предпринимать меры по защите, на будущее.

Иван Юркин:

Так оно и делается. Сегодня уже введен режим работы станции в полном объеме. Имеется уже подразделение, которое будет охранять технические средства. И даже, кто хочет попасть на атомную станцию на экскурсию, они должны за 40 дней предоставлять документы и пройти соответствующую процедуру проверки.



Юрий Козиятко:

Что касается границ? Вы за АЭС не отвечаете.



Александр Тищенко:

В связи со строительством атомной электростанции у нас созданы 2 новые пограничные заставы, как раз которые будут защищать, охранять границу именно в направлении атомной электростанции. Поэтому здесь граница безучастной остаться никак не может.



Юрий Козиятко:

А после терактов и в связи с последними событиями режим как-то изменился на белорусский границе?



Александр Тищенко:

После терактов существует уже утвержденный алгоритм в таких ситуациях. Граница, конечно же, среагировала моментально на все эти проблемы. Введен усиленный вариант пограничного контроля. Более усилены варианты несения пограничной службы на зеленой границе, поэтому граница максимально приготовилась к возможным проблемам.



Юрий Козиятко:

Известно, что один из террористов, который совершил теракт в Брюсселе, дважды высылался из Турции. То есть есть какие-то списки потенциально опасных людей, которые ведут другие страны, США в том числе делится информацией, по-моему, с Брюсселем сейчас. У нас есть черный список людей, которых ни в коем случае нельзя впускать в Беларусь. Может быть под видом беженца. К нам же тоже беженцы пребывают.

Александр Тищенко:

Лица, которые причастны к определенным экстремистским, террористическим видам деятельности, они, конечно же, находятся в списках и эти списки постоянно обновляются. Поэтому лица, имеющие отношение к терроризму, всегда проходят через пограничный фильтр.

Иван Юркин:

Террористом и террористической организацией признается тогда, когда есть решение суда. Если решения суда нет – значит и нет этой информации. Бывает так, что в Узбекистане этот человек считается террористом или террористической организацией, а в списках он может не быть.

Юрий Козиятко:

Но он может быть связан с какими-то людьми, ИГИЛ, например.

Иван Юркин:

Тем не менее, эти вопросы отслеживаются. Вот было уже сказано, что при пересечении границы идет информация, и здесь принимаются меры.



Юрий Козиятко:

О пересечении границы. Завтра, кстати, католическая Пасха, и увеличится поток людей, которые в такие государства, где католическая религия является преобладающей, в Литву, в Польшу будут выезжать. Даже, пример, премьер-министр Польши, думаю, неспроста приехал к нам (или просто так совпало в это время), посетил могилку матери перед католической Пасхой на Гродненщине. В связи с тем, что режим на границах ужесточен, как-то затруднит это перемещение или нет? Или наоборот будут созданы привилегированные правила?



Александр Тищенко:

Ужесточение режима – это не значит, что нужно создавать проблемы гражданам для пересечения. Это более такие технологические процессы, связанные с работой, с базами, с документами, с проверками. Но граждане, скорее всего, этот процесс не заметят. Мы проработали вопросы не только, допустим, международных пунктов пропуска, но и работы пунктов упрощенного пропуска. Там, где местное приграничное население может воспользоваться для того, чтобы на Пасху посетить своих родственников, посетить могилы своих предков, сходить в костелы, которые, может быть, находятся там, на сопредельной стороне. Поэтому условия для этого созданы. Но проблем с пересечением у граждан не будет.

Юрий Козиятко:

Вопрос, может быть, не в строку. Но проблема с пересечением возникла с пересечением границы Филиппом Киркоровым, которого, якобы, не пустили. Говорят, что артисты там пьяные были. Они на белорусскую сторону все это валят. Вы подробности знаете какие-то? Что произошло?

Александр Тищенко:

В данном случае просто, скорее всего, это технологии пиара, применяемые в шоу-бизнесе. Насколько я уже знаю по ситуации, там просто-напросто не успели с приготовлением к следующему концерту, разбирая сцену, то есть изменился, сместился в сторону график движения самих фур и оборудования. Поэтому, видимо, просто использовали ситуацию.

Юрий Козиятко:

Чтобы грубо возвращать деньги за билет.

Александр Тищенко:

Да, чтобы как-то оправдаться. Может быть, переложили какую-то проблему на пограничную службу, или, допустим, на таможенную службу. Но смысл в том, что та скорость, с которой были оформлены и группа эта в пограничном формате, и в таможенном формате грузы, просто было, не знаю, назвать большим режимом благоприятствования, уже невозможно было. Да, у них проблемы определенные с документами на перевозку людей, но они могли их решить быстрее, но занимались этим очень долго сами. Сама группа. Поэтому, я думаю, что здесь, это, как вы говорите, из разряда, что белорусы там где-то участвовали в терактах, это такая попытка сфабриковать какую-то аналогию с чем-то несимпатичным.



Юрий Козиятко:

Давайте вернемся все-таки к главной теме нашего разговора. Один из российских специалистов по борьбе с международным терроризмом в эти дни, выступая на одном из телеканалов, заявил, что нужно было рыть окопы, а они ввели щадящий режим, он говорит о властях европейских. Вот я на днях летел через Париж, аэропорт Шарль-де-Голль, туда можно спокойно войти в аэропорт и проверке подвергается человек только после регистрации. А в это время у стойки регистрации стоят десятки, сотни, тысячи человек. Туда можно и сумки, и все что угодно занести, хотя теракты у них не так давно произошли. Но, собственно говоря, и в Беларуси у нас на входе в аэропорт нет никакого контроля. Может быть, нам тоже нужно как-то ужесточать эту систему?



Иван Юркин:

Я думаю, что контроль будет ужесточаться. Но я приведу простой пример – Израиль. Если вы бывали в Израиле, то заметили, что там фактически совершить террористический акт невозможно.

Юрий Козиятко:

Но там уже с перебором, мне кажется. Занадта, как говорят белорусы.



Иван Юркин:

Абсолютно верно. Настолько там и технические средства, и даже – я в прошлом году был в Израиле – так значит, этим рентгеном нашли маленькие ножницы в чемодане, и мне пришлось их подарить.

Александр Тищенко:

Есть определенные вопросы, на которые даже в Европе обратили внимание. Это то, что вход в аэропорт должен быть режимным. Пока все больше были озабочены полетами: безопасностью полетов. Соответственно, этот формат сегодня пересматривается. Я думаю, что этот вопрос пересмотрят и у нас.

То, что касается потоков миграции, миграционный контроль у нас настолько плотный и эффективный, что, если брать по общим цифрам, то от 15 до 20 тысяч в год, в среднем, выявляется иностранцев, нарушивших правила пребывания на нашей территории. То есть это лица, которые нарушили правила въезда, пребывания, сроки пребывания.

Юрий Козиятко:

Не правил дорожного движения?

Александр Тищенко:

Нет, именно правил пребывания.

Юрий Козиятко:

За три нарушения правил дорожного движения могут лишить вида на жительство.

Александр Тищенко:

Это уже другое. Но смысл в том, что сами правила пребывания находятся под жестким контролем.

Юрий Козиятко:

Казенным языком: есть основания полагать, что количество нелегальных мигрантов в Беларуси может увеличиться? Ведь поток миграции не сегодня – завтра может измениться. Теперь мигранты пойдут не через Турцию, поскольку Турция получила 3 миллиарда и закрывает этот канал. А через Черное море.

Александр Тищенко:

Есть такие взгляды. Уже эксперты эти вопросы просчитывают. В данном случае, та ситуация, которая сложилась у Евросоюза с Турцией, говорит о том, что миграционные потоки будут заблокированы на балканском направлении. И тут априори получается, даже схемы уже есть у экспертов, как будут строиться новые потоки через Черное море. По сути дела, исключать это нельзя. Также просчитывают вопросы, связанные и с африканскими вариантами. То есть Чад, Нигерия – там, где нефть является определяющим фактором. И, конечно, Афганистан, Средняя Азия – там, где ИГИЛ все больше набирает обороты.

Юрий Козиятко:

Если через Черное море – это значит в Украину сперва, а потом уже… Или сразу в Евросоюз, или еще в Беларусь?

Александр Тищенко:

Либо в Украину, либо на Кавказ. В Украине сейчас активно строят центры для беженце из Сирии. Там порядка 40 центров на 150 – 200 тысяч.

Юрий Козиятко:

В южном подбрюшье, теперь уже Беларуси, ситуация тоже может накалиться?

Александр Тищенко:

Я скажу, что там проведен достаточно большой комплекс мероприятий по укреплению границы, по оснащению. Там создан новый отряд – Мозырьский пограничный. Там новые подразделения границы, новые заставы, мобильные подразделения. Сейчас идет процесс демаркации. Оборудована граница в инженерном отношении. Границы оснащаются новыми технологиями контроля, наблюдения. Интегрированная система охраны границы. Новая техника – автожиры, беспилотники, внедорожники. В данном случае даже под наши интересы был разработан специальный грузовик, который заменил «шишигу» ГАЗ-66 – сейчас это «Волат». По сути дела, там сейчас идет новейшее оборудование на украинскую границу.

Юрий Козиятко:

То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. Я слышал что граница Беларуси с Украиной теперь более закрыта. Закрыта более современными способами, чем граница Беларуси с Польшей.

Александр Тищенко:

Я бы так не сказал. Дело в том, что мы как раз под общую ситуацию с Польшей и Прибалтикой выровняли ситуацию с Украиной.

Иван Юркин:

Надо еще отметить, что часть белорусских граждан – я не хочу сказать, большая часть – принимает участие в вооруженных конфликтах. Поэтому я не исключаю, что будут предприняты какие-то меры по перемещению взрывоопасных веществ для определенных целей в Беларусь.

Юрий Козиятко:

Были уже случаи, когда из Украины человек вез гранату.

Александр Тищенко:

Да, его задержали на вокзале. Такие ситуации встречаются. Сейчас мы очень много изымаем различных запрещенных предметов для ввоза на территорию Республики Беларусь, в том числе и с помощью металлоискателей. Раньше мы не применяли, общим досмотром. А сейчас, извините, до каждого патрона и гвоздя.

Юрий Козиятко:

Успокоили. А в принципе, для белорусов. Лето впереди, привыкли наши соотечественники отдыхать и в Турции где-то на пляжах, Египет уже потихоньку отпал, наверное, меньше стали ездить после известных событий. И в Европу, в тот же Брюссель автобусные экскурсии. Вот вы после всего, что происходит, готовы ехать в Турцию, в Европу или… Что порекомендуете по-человечески?

Иван Юркин:

Я рекомендую отдыхать дома.

Александр Тищенко:

Лучше гор могут быть только горы, да? Поэтому каждый выбирает свою гору и пытается подняться. Поэтому, в первую очередь, надо учитывать все вопросы безопасности. Конечно же, как рекомендуют наши службы и МИД. Если там какие-то проблемы есть, то, наверное, надо задуматься: может действительно лучше отдохнуть где-то дома или выбрать более безопасное направление с точки зрения таких вещей, как терроризм, нападения и так далее. Я скажу, что пока безопасность – это наше богатство, его надо беречь. И то, что государство очень много внимания уделяет именно вопросам безопасности, надо воспринимать правильно. Тем более, что государство работает на упреждение. Вы посмотрите: все, что сделано в Беларуси в свое время, теперь активно перенимается как на Западе, так и на Востоке.

Юрий Козиятко:

Спасибо. Успокоили. Я напомню, на вопросы программы, или даже конструктивную дискуссию вели Иван Юркин, генерал-майор КГБ в запасе, и Александр Тищенко, пресс-секретарь Госкомитета погранвойск Республики Беларусь.