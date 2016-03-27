Делегации из Грузии, Словении и Польши в Беларуси: как в стране сходились западные и восточные пути

Новости Беларуси. В Беларуси на неделе в очередной раз сошлись экономические пути и политические, идущие с Запада на Восток и с Востока на Запад. Делегации из Грузии, Польши, Словении.

Нулевой километр – точка отсчета расстояния географического. Но вот что касается расстояние для налаживания двусторонних контактов между Беларусью и другими государствами, оно зачастую условное. Сегодня в списке партнеров Синеокой 180 стран.

Страны бывшего Советского Союза – партнеры перспективные. Сотрудничество можно налаживать в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме.

«Бриз», «Лилея», «Уладар», «Скарб». Такими истинно белорусскими именами грузинских партнеров не удивить. Наша картошка покорила новые рынки и новых коллег. Выжить смогла в горных вершинах на высоте в две тысячи метров. На высоте была и урожайность.

Вадим Маханько, заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Есть возможность наладить совместно с грузинскими коллегами совместное производство семенного материала на территории Грузии.

О новой странице белорусско-грузинских отношений заговорили после визита Александра Лукашенко в эту страну Закавказья в апреле 2015 года. Время подводить первые итоги.

В программе визита премьер-министра Грузии встреча с главой белорусского государства. И неудивительно. В этой стране Закавказья действует смешанная модель управления с сильным премьером. По сути, президент в Грузии – представительская фигура. По Конституции центр власти – премьер-министр. Александр Лукашенко уже в первые минуты встречи подчеркнет: Грузия – перспективный партнер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы можем продавать, поставлять, совместно производить в Грузии, вы знаете. Мы внесли свои предложения, Грузия согласилась с этим, специалисты ваши. Мы знаем, что вы можете делать в Беларуси все. Если вас интересует европейский рынок, евроазиатский, вы знаете, что запрещенных тем в Беларуси для вас нет.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии:

По инвестициям есть огромные возможности для сотрудничества. Грузия прекрасно работает со своими партнерами в сфере туризма. Есть культурно-гуманитарные отношения, очень активные.

А ведь использовать можно и потенциал двух союзов. Беларусь – окно в союз Евразийский, Грузия – в Европейский. Интересуются Грузией и наши туристы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Георгий Чоговадзе, руководитель Национальной администрации туризма Грузии:

Где-то год назад мы начали активно развивать это направление и рекламировать Грузию в Беларуси. И за 2015 год мы получили прирост более чем на 50%.

Диалог налажен со многими странами Евросоюза. ЕС занимает второе место в товарообороте Беларуси.

Крупный энергетический проект и одновременно пример двусторонней дружбы. Со Словенией. Более 20 миллионов евро стоимости и 15 месяцев на реализацию.

Владислав Долгий, главный инженер филиала Минские кабельные сети РУП «Минскэнерго»:

Данная подстанция выполнена, самое главное, в закрытом исполнении. И таких подстанций в Минске 9.

Строили объект словенцы. Эта компания в Беларуси не первый год, реализовала несколько десяток проектов по модернизации предприятий деревообработки и машиностроения. В партнерах – минские автомобильный и тракторный заводы. «Не чужие Минску» бизнесмены уже нашли и другие точки соприкосновения.

Янез Шкрабец, генеральный директор инжиниринговой компании (Словения):

Экология очень важно. Я уверен, что у республики очень большой потенциал для развития туризма.

Проблем между странами нет ни на политическом, ни на дипломатическом уровне. Это не неделе подчеркнет Президент на встрече с вице-премьером Словении. Тем не менее пока говорить о стабильности двусторонних экономических связей рано.

Александр Лукашенко:

Для того, чтобы придать стабильность нашим отношениям, нам надо было бы иметь несколько крупных проектов, пусть это будет 3-4, они, в принципе, вырисовываются, чтобы теснейшим образом связать нашит республики, чтобы потом даже Европейский союз не смог на это повлиять.

Более 20 лет дипотношений и товарооборот около 80 миллионов долларов. Расти есть куда. Импульс даст и новая инициатива – упрощение визового режима. Словения выступает «за».

Карл Эръявец, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Словения:

Мы убеждены, что люди должны иметь возможность свободно перемещаться. Будь они предпринимателями, простыми людьми, студентами.

Минск и Варшава. Всего 555 километров дорог. Но тем не менее путь министра из одного город в другой оказался слишком долгим. Визит главы польского МИДа в Беларусь в двустороннем формате совершается впервые за последние восемь лет.

По итогам 2015 года две страны наторговали на 1 миллиард 850 миллионов долларов. Но останавливаться на этом страны не намерены.

Александр Лукашенко:

Как вы защищаете свой суверенитет и независимость, так и мы будем защищать. Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и мы будем делать. Если вас такой формат устраивает, то мы очень быстро договоримся.

Витольд Ващиковский международные отношения изучал в Орегонском университете, аспирантуру проходил уже в Европе. Как раз в рамках польской политики на продвижение интересов в ЕС и углубление стратегического партнерства с США. Но, как не раз подчеркивал дипломат, «друзей нужно искать поблизости».

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Я благодарен за организацию этой встречи. Польское Правительство действительно считает, что это была ненормальная ситуация, когда соседи между собой не разговаривали.

Работу с перспективными направлениями наша страна будет продолжать.