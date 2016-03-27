ЦИК Беларуси дал свои объяснения по срокам проведения выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания VI созыва

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси дал свои объяснения, в какие сроки должны пройти выборы в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания шестого созыва. Согласно избирательному законодательству, выборы в Палату представителей назначаются главой государства не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания полномочий палаты действующего созыва.

Четырехлетний срок полномочий нижней палаты Парламента заканчивается 17 октября, следовательно, выборы должны пройти не позднее 17 сентября. В связи с тем, что выборы в Беларуси проходят по воскресеньям, то предельным сроком будет 11 сентября. Выборы в Совет Республики нового созыва пройдут не раньше 18 июня и не позднее 18 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.