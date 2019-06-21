Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента

Новости Беларуси. Минск в эти дни – центр притяжения не только спортивной элиты, но и политической. Поддержать своих спортсменов в Беларусь прилетели главы нескольких государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Молдовы, председатель Президиума Боснии и Герцеговины уже накануне были гостями Дворца Независимости. «Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины «Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном Сегодня здесь не менее насыщенный день, и это показало нынешнее утро. Подробности узнаем у нашего корреспондента Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня во Дворце Независимости продолжается марафон политических встреч. У Президента запланированы переговоры сразу с несколькими почетными гостями, которые прибывают в Минск на открытие II Европейских игр. Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами» Так, Александр Лукашенко уже встретился с президентом Грузии. Глава нашего государства лично встречал Саломе Зурабишвили, подарил ей букет цветов и поздравил со вступлением в должность. Она руководит Грузией чуть меньше года. Дипломат со стажем. Заявила, что намерена вести свою страну в ЕС. Но, судя по всему, не будет порывать связи и с государствами, которые не входят в это объединение и даже не стремятся. В последнее время контакты Беларуси с Грузией значительно активизировались. Вырос экспорт. Открыты прямые авиарейсы. То есть держим курс на сближение.

Пройдет еще одна встреча. Александр Лукашенко проведет переговоры с министром по торговой политики Великобритании Джорджем Холлингберри. То, что на спортивное мероприятие в Минск едет человек, который в Объединенном Королевстве отвечает за торговые успехи, наверное, говорит о том, что Британия заинтересована развивать с нашей страной экономический диалог. «То, что я сейчас увидел, – просто фантастика!» Министр внешней торговли Великобритании посетил ПВТ

Кстати, Британия занимает третье место по экспорту наших товаров. А вот политические контакты заметно отстают. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет возместить этот пробел. А вот с Сербией складывается всё наоборот. Что касается политических контактов, то они на высоком уровне. И основа этого диалога уходит корнями в историю. Мировое сообщество помнит, как Александр Лукашенко прилетел в Белград в 1999-м во время натовских бомбежек. Сейчас страны ставят задачу – подтянуть к такому уровню и экономику. Кстати, Александр Лукашенко некоторое время назад анонсировал свой будущий визит в Сербию. А сегодня в Минск прилетел Александр Вучич. Ожидается, что главы государств проведут встречу.