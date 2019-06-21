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Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента

21 июня 2019 08:33
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Новости Беларуси. Минск в эти дни – центр притяжения не только спортивной элиты, но и политической. Поддержать своих спортсменов в Беларусь прилетели главы нескольких государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Молдовы, председатель Президиума Боснии и Герцеговины уже накануне были гостями Дворца Независимости.

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Сегодня здесь не менее насыщенный день, и это показало нынешнее утро. Подробности узнаем у нашего корреспондента Ольги Коршун.

Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента-1

Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня во Дворце Независимости продолжается марафон политических встреч. У Президента запланированы переговоры сразу с несколькими почетными гостями, которые прибывают в Минск на открытие II Европейских игр.

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Так, Александр Лукашенко уже встретился с президентом Грузии. Глава нашего государства лично встречал Саломе Зурабишвили, подарил ей букет цветов и поздравил со вступлением в должность.

Она руководит Грузией чуть меньше года. Дипломат со стажем. Заявила, что намерена вести свою страну в ЕС. Но, судя по всему, не будет порывать связи и с государствами, которые не входят в это объединение и даже не стремятся.

В последнее время контакты Беларуси с Грузией значительно активизировались. Вырос экспорт. Открыты прямые авиарейсы. То есть держим курс на сближение.

Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента-4

Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента-6

Пройдет еще одна встреча. Александр Лукашенко проведет переговоры с министром по торговой политики Великобритании Джорджем Холлингберри.

То, что на спортивное мероприятие в Минск едет человек, который в Объединенном Королевстве отвечает за торговые успехи, наверное, говорит о том, что Британия заинтересована развивать с нашей страной экономический диалог.

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Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента-9

Кстати, Британия занимает третье место по экспорту наших товаров. А вот политические контакты заметно отстают. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет возместить этот пробел. 

А вот с Сербией складывается всё наоборот.  Что касается политических контактов, то они на высоком уровне. И основа этого диалога уходит корнями в историю. Мировое сообщество помнит, как Александр Лукашенко прилетел в Белград в 1999-м во время натовских бомбежек.

Сейчас страны ставят задачу – подтянуть к такому уровню и экономику. Кстати, Александр Лукашенко некоторое время назад анонсировал свой будущий визит в Сербию. А сегодня в Минск прилетел Александр Вучич. Ожидается, что главы государств проведут встречу. 

Во Дворце Независимости встречают почётных гостей II Европейских игр: какие встречи запланированы у Президента-12

Еще один гость вскоре прибудет во Дворец Независимости. Это глава Чеченской Республики – Рамзан Кадыров. Во время своего прошлого визита в Беларусь он отметил, что ему понравилась наша картошка, а у белорусского Президента очень крепкое рукопожатие. Наверное, с тех пор дружба только укрепилась.

Но в этот раз Рамзану Кадырову наверняка обеспечены другие впечатления. Он, как и многие гости, посетит открытие II Европейских игр.

Но стоит отметить, что программа зарубежных гостей не ограничится только посещением церемонии открытия. Вообще, этот спортивный форум – хороший повод познакомиться с нашей страной, ее экономическими, политическими и культурными возможностями. Так что ожидаемо, что Игры принесут нам не только медали, но и отдачу в совершенно разных сферах.

# Европейские игры # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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