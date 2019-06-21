Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»

Новости Беларуси. 21 июня, день старта II Европейских игр. Удачи и громких побед во славу Беларуси пожелал нашим спортсменам Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе.

Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений – значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений.

Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали.

Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня