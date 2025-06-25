Во Дворце Независимости проходит встреча Президентов Беларуси и Кубы

Политическая воля, взаимопонимание и полная поддержка на уровне глав государств – у Минска и Гаваны есть все для дальнейшего движения вперед. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня, 25 июня, во Дворце Независимости Президент встречал кубинского лидера. Мигель Диас-Канель прибыл в Минск с официальным визитом, предыдущий состоялся в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте переговоров Александр Лукашенко выразил уверенность, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на годы вперед. А также отметил конструктивное взаимодействие двух стран на международной арене. Мы разделяем подходы друг друга и оказываем взаимную поддержку, подчеркнул глава нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы обсудим с вами важнейшие темы белорусско-кубинского сотрудничества и международной повестки. Конечно, не забывая, что одной из целей вашего визита является участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня мир проходит этап мощнейшей турбулентности, и пока старые международные структуры буксуют, у новых еще недостаточно ресурса, чтобы разрешить кризисы, а тем более предотвратить эти кризисы. Над этим нам нужно трудиться сообща.

Совместные шаги, которые поспособствуют обеспечению социально-экономической стабильности двух стран, лидеры обсудили подробно. Так были определены ключевые точки роста в торгово-экономической сфере. Это обеспечение продовольственной безопасности, модернизация промышленности Кубы, энергетика и транспортная инфраструктура, а также расширение доступа к качественным медпрепаратам.