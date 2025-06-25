Военные расходы НАТО за последние 10 лет выросли на триллион долларов и вскоре увеличатся еще на триллионы, заявил генсек Альянса Марк Рютте, выступая с речью на торжественном приеме для участников саммита, организованном королем Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королевский прием стал первым официальным мероприятием и единственным событием, на которое приглашен Владимир Зеленский. Основная рабочая программа встречи лидеров НАТО запланирована на сегодня и состоит из одного пленарного заседания, рассчитанного на три часа. Таким образом, у каждого из 32 участников саммита будет примерно по пять с половиной минут на выступление. Впрочем, Рютте ранее уже дал понять, что никакой дискуссии на саммите не планируется, поскольку итоговое заявление с решением о повышении военных расходов было полностью согласовано еще 23 июня. Лидерам стран Альянса будет лишь дана возможность его подписать и сделать несколько политических заявлений.