Президент Кубы прибыл с официальным визитом в Беларусь

С официальным визитом в Беларуси. Президент Кубы прибыл в Минск. Борт приземлился в Национальном аэропорту этим утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, для кубинского лидера это уже второй визит в нашу страну. Приветствовали гостя в лучших белорусских традициях: красная ковровая дорожка, каравай – как знак особого расположения. Из воздушной гавани Мигель Диас-Канель Бермудес сразу направился во Дворец Независимости, где пройдут переговоры с Александром Лукашенко. Во Дворце уже все готово к встрече на высшем уровне. Оркестр, рота почетного караула – не просто соблюдение протокола, но отражение крепкой дружбы, которая связывает страны. Дипотношениям Беларуси и Кубы больше 30 лет. Между нами действует порядка 30 межправительственных и межведомственных договоров. Успешно работает торгово-экономическая комиссия. Как ожидается, главы государств обсудят дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества, делая особый акцент на развитии торгово-экономических и научно-технических связей. Кроме того, в повестке – глобальные и региональные вопросы, а также взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

В рамках визита Президент Кубы посетит ряд белорусских предприятий – машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.