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Генсек ОДКБ об Афганистане: угрозы никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались

09 сентября 2021 17:10
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Новости Беларуси. Все внимание информационных служб 9 сентября приковано к Москве. Именно там проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не секрет, что нынешняя встреча знаковая для обеих стран. На повестке у президентов 28 союзных программ, которые специалисты двух стран готовили на протяжении трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Помимо внутренней повестки – Союзного государства – президенты обсудят ситуацию в Афганистане. Этой злободневной теме будет посвящен и предстоящий саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Он намечен на середину сентября в Душанбе.  

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Генсек ОДКБ об Афганистане: угрозы никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались-1

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:
У нас тут был выработан комплекс мер по минимизации этих угроз, по противодействию им: и наркотрафику, и терроризму, и незаконной миграции. Но понятно, что сейчас ситуация там меняется, и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались.

# ОДКБ # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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