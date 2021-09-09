Генсек ОДКБ об Афганистане: угрозы никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались

Новости Беларуси. Все внимание информационных служб 9 сентября приковано к Москве. Именно там проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не секрет, что нынешняя встреча знаковая для обеих стран. На повестке у президентов 28 союзных программ, которые специалисты двух стран готовили на протяжении трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо внутренней повестки – Союзного государства – президенты обсудят ситуацию в Афганистане. Этой злободневной теме будет посвящен и предстоящий саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Он намечен на середину сентября в Душанбе.

Лукашенко о дорожных картах: мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали