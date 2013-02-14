Владимир Путин призвал ФСБ действовать в тесном контакте с коллегами из Беларуси

Новости России. Проблему попыток затормозить выгодные и перспективные интеграционные проекты на постсоветском пространстве поднял сегодня президент России Владимир Путин.

Как отмечают аналитики, в последнее время факты политического, дипломатического и экономического давления на наши страны со стороны ряда западных государств участились.

Глава российского государства подчеркнул, цитата: «[Для того чтобы] затормозить интеграционную работу... могут быть использованы самые разные инструменты давления, включая механизмы так называемой «мягкой силы». Суверенное право [стран-партнёров] выстраивать и развивать свой интеграционной проект должно быть надёжно защищено. Прошу [соответствующие службы] действовать в тесном контакте с коллегами из Беларуси, Казахстана и другими», конец цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.