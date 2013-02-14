Контроль за работой игорных заведений Беларуси начнется уже сегодня

Новости Беларуси. Мониторинг работы игорных заведений начинается в Беларуси с этого дня. В частности, министерство по налогам и сборам проверит, как в казино работает механизм самоограничения в отношении особо азартных игроков и не попадают ли туда лица моложе 18 лет.

Напомним, подобное нововведение вступило в силу с начала февраля. И за две недели в налоговое ведомство поступило более 430 таких документов.

Казино, по просьбе заявителя, обязаны принимать меры по ограничению доступа игромана в заведение. В случае неоднократных нарушений правил, его владельцы могут лишиться лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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