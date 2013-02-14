План мероприятий по сотрудничеству подписан Миноблисполкомом и акиматом Павлодарской области Казахстана

Новости Минской области. Миноблисполком и акимат Павлодарской области Казахстана подписали план мероприятий по сотрудничеству. Торгово-экономические, научно-технические и культурные связи между регионами будут активно укрепляться.

В Минской области гости из Казахстана находятся уже третий день, и уже посетили ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий региона. Есть и конкретные результаты: подписано 18 договоров, контрактов и соглашений на общую сумму 7 миллионов долларов. Но с обеих сторон резервы взаимоотношений пока используются не в полном объеме.

Столичный регион заинтересован в возможностях перерабатывающей промышленности Казахстана. Нуждаются регионы и во взаимных инвестициях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Беларусь:

Здесь отдельной сферы мы не выделяем, широкий спектр сотрудничества, так как это очень большая область Казахстана (Павлодарская), и там и промышленность, и сельское хозяйство, поэтому интересы и в машиностроении, и в других сферах деятельности.

Дуйсенбай Турганов, первый заместитель акима Павлодарской области Республики Казахстан:

У нас очень результативная получилась встреча наших бизнес-делегаций, поэтому мы с удовольствием ждем уже ответной встречи у нас в Казахстане. Я думаю, что у нас, таким образом, с каждым годом, с каждым разом будут крепнуть и связи, как дружеские, так и экономические, поэтому мы всегда будем рады такому взаимному сотрудничеству.