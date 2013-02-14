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Журналисты ОАЭ с пресс-туром посетили Беларусь

14 февраля 2013 17:48
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Новости Беларуси. В  Беларуси с пресс-туром журналисты Объединенных Арабских Эмиратов. Гости посещают предприятия, объекты агропромышленного комплекса, медицинские центры, туристические  места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саид Хеляль Аль-Али, журналист издания «Alittihad» (ОАЭ):
Я каждый день звоню своим родственникам и рассказываю свои впечатления о стране.

Шаима Ханнави, журналист издания «Emarat Alyoum» (ОАЭ):
Мы были на экскурсиях в некоторых ваших музеях, посетили Минск-Арену. Особенно нас впечатлил Центр трансплантации органов и тканей.

# Государственная политика # Беларусь-ОАЭ

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