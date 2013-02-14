Журналисты ОАЭ с пресс-туром посетили Беларусь

Новости Беларуси. В Беларуси с пресс-туром журналисты Объединенных Арабских Эмиратов. Гости посещают предприятия, объекты агропромышленного комплекса, медицинские центры, туристические места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саид Хеляль Аль-Али, журналист издания «Alittihad» (ОАЭ):

Я каждый день звоню своим родственникам и рассказываю свои впечатления о стране.

Шаима Ханнави, журналист издания «Emarat Alyoum» (ОАЭ):

Мы были на экскурсиях в некоторых ваших музеях, посетили Минск-Арену. Особенно нас впечатлил Центр трансплантации органов и тканей.