Новости Беларуси. Начало работы Евразийского экономического союза не снижает актуальности и перспектив развития Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин важнейшие вопросы развития Беларуси и России обсудили на заседании Высшего госсовета в Москве. До этого президенты пообщались с глазу на глаз.

Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Александра Невского. Эту награду присуждают видным российским и зарубежным политикам, общественным деятелям и бизнесменам за заслуги в сотрудничестве с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

Борт главы белорусского государства приземлился в Москве около полудня. Александр Лукашенко в российской столице с рабочим визитом. Переговоры с коллегой Путиным уже традиционно проходят в Большом Кремлевском дворце.

Наталья Бреус, СТВ:

Высший госсовет Союзного государства должен был пройти еще в декабре. Параллельно с саммитами ОДКБ (это военно-политическая организация) и саммитом Евразийского экономического союза. Но Александр Лукашенко выступил за то, чтобы развести эти встречи. Иначе разговор получился бы формальным. Понятно, Беларусь и Россия сотрудничают во многих интеграционных проектах, но площадка Союзного государства — возможность обстоятельно обсудить именно белорусско-российские отношения.

В 2014 президенты общались тесно — встречались рекордно часто — 11 раз. Почти вдвое больше разговаривали по телефону. И месяца не прошло, как президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин виделись в Минске на переговорах государств «нормандской четверки». Кратко побеседовали с глазу на глаз. Тогда все участники были сконцентрированы на переговорах по разрешению украинского кризиса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Многие язвили, шутили. Но сегодня все убеждены в том, что эта встреча была нужна, и те решения, которые были приняты вами, президентами, тогда, сегодня реализуются.

Только что в СМИ прошла информация о том, что Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, то есть начинается проработка Конституции. То, о чем вы говорили в Сочи. В рамках этого процесса можно решить все вопросы. Это большущий прорыв. Много было у нас бесед и в ту февральскую ночь, февральские события в Минске. А сегодня, как вы сказали правильно, мы имеем возможность формализовать все наши разговоры, переговоры, приняв конкретные решения.

Такая позиция белорусского президента высоко ценится российскими партнерами. В этот раз было время и для торжественного момента.

За развитие двустороннего сотрудничества Владимир Путин вручил белорусскому президенту орден Александра Невского.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будет, надеюсь, меня защищать еще больше. Спасибо.

Обсудить есть что. Экономика, финансы, политика, дипломатия, военные вопросы. Хоть и отвлеклись в последнее время Беларусь и Россия на создание Евразийского экономического союза, но именно в Союзном государстве за годы интеграции сделано очень много. Этот проект стал своего рода «опытным» полигоном.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

На этот раз собрались для того, чтобы поговорить по одному из ключевых вопросов нашего взаимодействия – по строительству Союзного государства. Многое очень сделано за предыдущие годы. Одно не подменяет другое, имею в виду создание нашего общего рынка вместе с Казахстаном, Беларусью и Россией, создание Единого экономического пространства. Но в рамках Союзного государства у нас есть свои вопросы, свои задачи, которые мы решаем. И в этом смысле это объединение является даже в чем-то более продвинутым, особенно если посмотреть на вопросы социального характера и то, как мы решаем это в интересах наших граждан.

Конечно, все внимание на этих переговорах в первую очередь экономическим вопросам. Их также обсуждали на встрече и премьеры стран.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев общались в зимнем саду.

За последний год общую торговлю оценивают в 37 миллиардов долларов. Бывало и больше 40, то есть товарооборот снижается. Иногда не только из-за ситуации на мировом рынке. В последние месяцы возникали вопросы по поставкам продуктов, товаров, техники. Вот такие трудности роста общего экономического союза. Как преодолеть негатив в экономике?

Белорусская сторона предложила принять двусторонний план взаимодействия в сфере экономики. В кулуарах его называли «антикризисным».

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш диалог достаточно интенсивный, я думаю, в том числе и потому, что наши торгово-экономические отношения требуют активного воздействия, чтобы мы имели тот объем, который имели в хорошие годы. В прошлый раз, когда мы встречались, мы это отмечали. В соответствии с нашим поручением наши эксперты отработали план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. Конкретный план, конкретные пункты, под исполнение которых, я думаю, мы в течение первого полугодия практически должны закончить работу. Это восстановит те объемы, которые мы имели буквально еще два года тому назад.

Документ утвердили на уровне Правительства. Это стало известно на заседании Высшего госсовета. После общения с глазу на глаз президенты вышли к делегациям. Это были радушные приветствия с участниками встречи. В повестке Высшего госсовета — десяток вопросов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Убежден, что у наших стран есть безусловное понимание необходимости дальнейшего развития нашего проекта и, самое главное, видение его перспектив. Мы продвинулись настолько далеко, что будет непростительно, с точки зрения народов наших государств, потерять темпы движения вперед, тем более создавать искусственно какие-то разборки.

В этом контексте сегодняшнее заседание ВГС призвано стать этапным, поскольку один из центральных вопросов повестки дня — утверждение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. Наши правительства долго работали над этим документом, чтобы определить те точки опоры, отталкиваясь от которых союзный проект получит новую динамику и четкие ориентиры дальнейшего движения.

Второй важнейший вопрос – итоги двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2013-2014 годах.

Мы не скрываем. К сожалению, у нас уже два года немного падает товарооборот. Безусловно, веская причина этого — неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Но во многом и мы недорабатываем. Барьеры надо снимать, и мы это сделаем, формировать единую промышленную политику и единый рынок. Это в наших общих интересах и это очень важно для других интеграционных проектов.

Один из важных вопросов — бюджет Союзного государства на 2015 год.

Его утвердили президенты. Несмотря на финансовые трудности, бюджет не резали.

В союзном кошельке — почти 5 миллиардов российских рублей. Деньги пойдут на финансирование совместных программ и проектов. Это энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство — всего их около 40.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. По итогам прошлого года взаимный товарооборот несколько уменьшился. Только что главы правительства утвердили масштабный план мероприятия по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. Подготовлен перечень совместных мер по упрощению взаимного доступа на рынки товаров и услуг российских и белорусских производителей; расширению участия поставщиков двух стран в госзакупках. Важную роль отводим и взаимодействию регионов. Беларусь сохраняет лидирующие позиции в СНГ по объёму российских капиталовложений.

Обсудили не только вопросы бюджета. Согласованной будет внешняя политика. Документ об этом был утвержден на встрече. Также определились, как будет развиваться Союзное государство в ближайшие три года.

Беларусь и Россия направят усилия на то, чтобы формировать общий научный рынок, создавать единое миграционное пространства, общий рынок труда и развивать АПК.

Также на Высшем госсовете в Москве подписан пакет соглашений в сфере социальных прав граждан. Одно из них — касалось взаимного порядка взыскания алиментов. Подписаны документы, которые касаются миграции.

Итоги переговорного дня подвели президенты, выйдя к журналистам. Было заметно — лидеры государств — на позитиве.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Серьезное внимание уделяем совместной работе в социальной сфере. Сегодня внесены изменения в соглашение об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства. Кроме того, срок рассмотрения заявления граждан на получение вида на жительства не будет превышать трех месяцев. Безусловно, эти нововведения еще более укрепят двусторонние контакты. Утвержден также ряд других соглашений по миграционным вопросам. Главным образом по техническим аспектам взаимодействия профильных ведомств. Условились продолжить работу по созданию единого визового пространства. В этих целях имеется в виду подготовить соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам зарубежных государств. Конечно же, затронули международные вопросы, региональные проблемы, говорили о ситуации на Украине. Отмечу активные усилия Александра Григорьевича Лукашенко по содействию урегулирования этой проблемы. Признательны за организацию недавних весьма непростых, но абсолютно необходимых переговоров в «нормандском формате» в Минске.



Зачастую никто не может предположить, как долго продлятся переговоры. В этот раз все прошло без нарушения протокола. Очень конструктивно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Основной лейтмотив нашего сегодняшнего мероприятия заключается в том, что в самые сложные времена, о которых только что говорил президент России, и в сегодняшние непростые времена, мы были вместе. Мы будем из этой непростой ситуации выбираться также вместе. Так легче. Так поступают истинные близкие народы, братья.

По-разному относятся к нашим отношениям. Это небольшая часть общества и у нас, и в России, но те, кто думает, что мы имеем непреодолимые проблемы, пусть успокоятся, мы их приятно разочаруем. Мы в этой сложной ситуации знаем, что делать, и мы договорились, что из неё, как я уже сказал, мы будем выходить вместе, как и положено братьям, братским народам.

Мы чувствуем Вашу поддержку и не просто поддержку: мы реализовываем такие крупные проекты – Вы один из них назвали – атомная электростанция, 10 миллиардов долларов. Должен вам сказать, что сегодня уже на два месяца опережаем проект. Белорусы и россияне строят её вместе, рука об руку.

И у нас есть очень крупный космический проект. На этих проектах в Беларуси создана космическая отрасль, которая работает рука об руку, плечом к плечу с российскими космическими предприятиями.

Я уверен, мы вместе преодолеем любые трудности.

Жизнь подкидывает двум государствам немало вопросов. Быстро меняется обстановка в мире, что влияет и на Беларусь, и на Россию. Но, как видно, по итогам сегодняшнего переговорного дня, преодолеть противоречия вполне по силам. Получается по-соседски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.