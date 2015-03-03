Новости Германии. В конце недели встреча «нормандской четверки» пройдет в Берлине. Об этом Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко договорились в ночь на вторник в ходе телефонных переговоров.

Лидеры государств также договорились разместить наблюдателей ОБСЕ в 10 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого стороны признали необходимость публикации ежедневного отчета ОБСЕ, касающегося нарушения перемирия. Планируется, что данный документ будет рассылаться всем внешнеполитическим ведомствам стран «нормандского формата». При этом главы государств отметили, что в урегулировании кризиса в Украине наблюдается прогресс.

Среди других вопросов лидеры «нормандской четверки» обсудили доставку гуманитарной помощи на Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.