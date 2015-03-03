Александр Лукашенко: Создание Конституционной комиссии в Украине – это большущий прорыв

Новости России. Перспективы развития белорусско-российского сотрудничества обсудили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Их встреча состоялась в Москве до начала заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Общаясь с российским коллегой, Александр Лукашенко заявил, что сегодня у Беларуси и России есть возможность формализовать все разговоры, приняв конкретные решения.

Перспективы белорусско-российского сотрудничества обсуждались не раз как главами двух государств, так и на площадке Евразийского экономического союза.

Также совсем недавно президенты встречались в Сочи. Тогда же обсуждалась и украинская проблематика. Позже вопросы войны и мира в Украине стали ключевыми на саммите «нормандской четверки», который прошел в феврале в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы действительно в декабре прошлого года касались вместе с Казахстаном наших отношений. Больше в экономическом ключе, мы расширили наш экономический союз – присоединились фактически Кыргызстан и Армения. Мы с вами обсуждали эти проблемы, встречаясь в Сочи. Тогда мы, конечно, это все знают, уделили большое внимание обсуждению проблемы Украины. Тогда вами с Порошенко было принято решение о встрече в Минске «нормандской четверки». Многие язвили, шутили. Но сегодня все убеждены в том, что эта встреча была нужна, и те решения, которые были приняты вами, президентами, тогда, сегодня реализуются.

Только что в СМИ прошла информация о том, что Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, то есть начинается проработка Конституции. То, о чем вы говорили в Сочи. В рамках этого процесса можно решить все вопросы. Это большущий прорыв. Много было у нас бесед и в ту февральскую ночь, февральские события в Минске. А сегодня, как вы сказали правильно, мы имеем возможность формализовать все наши разговоры, переговоры, приняв конкретные решения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы с вами встречаемся часто, регулярно, но на этот раз собрались для того, чтобы поговорить по одному из ключевых вопросов нашего взаимодействия – по строительству Союзного государства. Многое очень сделано за предыдущие годы. Одно не подменяет другое, имею в виду создание нашего общего рынка вместе с Казахстаном, Беларусью и Россией, создание Единого экономического пространства. Но в рамках Союзного государства у нас есть свои вопросы, свои задачи, которые мы решаем. И в этом смысле это объединение является даже в чем-то более продвинутым, особенно если посмотреть на вопросы социального характера и то, как мы решаем это в интересах наших граждан.