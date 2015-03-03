Новости Беларуси. Италия высоко ценит роль Беларуси в процессе мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел Итальянской Республики по итогам двусторонних межмидовских консультаций.

Европейский чиновник также отметил, что Беларусь должна быть представлена на Рижском саммите «Восточного партнерства», который пройдет в мае. К этому моменту Беларусь и Италия намерены согласовать и несколько документов, касающихся облегчения визового режима.

На встрече обсуждали будущее двухстороннего сотрудничества практически во всех сферах. Больше всего внимания уделили экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия – один из основных торговых партнеров Беларуси вне стран СНГ. В 2014 году взаимный товарооборот превысил 2 миллиарда долларов. Это своеобразный рекорд.

Бенедетто Делла Ведова, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики:

Динамика торгово-экономических отношений между нашими странами очень хорошая. Итальянские инвестиции в белорусскую экономику – это, в первую очередь, передача современных технологий, ноу-хау. Это один из главных способов модернизировать экономику, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта. Мы заинтересованы в закупке ваших сельскохозяйственных товаров и металлургической продукции.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Одна из важнейших мер, которая нам поможет увеличить двусторонний товарооборот, это финализация процесса создания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы определили январь 2016 года как время, когда мы проведем первое заседание этой межправительственной комиссии в Риме.

И второй вопрос – это вопрос о создании в Бресте, в Брестской свободной экономической зоне, итальянского промышленного кластера.