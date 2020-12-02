Владимир Путин: обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, была неспокойной

Новости Беларуси. Международный порядок скатывается в сторону хаоса. Об актуальной международной повестке, состоянии безопасности и о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ 2 декабря говорили президенты стран – участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходило в онлайн-формате.

Влияние на Беларусь извне отмечают многие политики. Об этом сегодня во вступительном слове сказал и президент России Владимир Путин.

Александр Лукашенко: никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет