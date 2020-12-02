Владимир Путин: обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, была неспокойной

Новости Беларуси. Международный порядок скатывается в сторону хаоса. Об актуальной международной повестке, состоянии безопасности и о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ 2 декабря говорили президенты стран – участниц организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходило в онлайн-формате.
Влияние на Беларусь извне отмечают многие политики. Об этом сегодня во вступительном слове сказал и президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин, президент России:
Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства – члена ОДКБ, а также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду. Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.
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