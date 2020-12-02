Александр Лукашенко: никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет

Новости Беларуси. Международный порядок скатывается в сторону хаоса. Об актуальной международной повестке, состоянии безопасности и о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ 2 декабря говорили президенты стран – участниц Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходило в онлайн-формате.

Деятельность Организации сегодня осуществляется в непростых условиях. Здесь сыграли свою роль и нарастание конфликтов в разных точках, и пандемия COVID-19, которая не только осложнила международное взаимодействие, но и спровоцировала обострение социальных разногласий. В пример Александр Лукашенко привел и сложившуюся ситуацию в Беларуси. Извне оказывается неприкрытое давление на нашу страну. И все это в угоду интересов ряда стран. Александр Лукашенко подчеркивает: в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. Белорусский лидер уверен, что взаимодействие в рамках ОДКБ необходимо не только поддерживать, но и наращивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, – это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Революция – это когда есть основа для революции (мы все с вами изучали), когда низы не хотят, верхи не могут и так далее, и когда есть революционеры. Никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет.

Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Слушайте, разве я как Президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют. Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений Второе. Это абсолютно сейчас точно стало, нам известно. Дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать?

Третье. Дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х, не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с Президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) – это трамплин для давления на Российскую Федерацию. При этом просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине – думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас. Поэтому нам надо работать против этого сейчас, используя горький опыт в том числе Беларуси. Кстати, что мы уже и делаем вместе с Российской Федерацией.