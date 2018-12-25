Владимир Путин – Александру Лукашенко: Несмотря на вопросы, нам всегда с вами удавалось находить решения

Новости Беларуси. 25 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы.

Россия для Беларуси – ключевой партнер. При таком уровне взаимодействия всегда возникают спорные моменты. Это отметили оба лидера. Наиболее чувствительным вопросом для Беларуси эксперты считают так называемый налоговый маневр. Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет Его Россия планирует завершить в 2019 году. Когда экспортную пошлину заменят налогом на добычу нефти, а нефтепереработку начнут субсидировать из бюджета, наша страна может понести значительные финансовые потери.

Владимир Путин, президент России:

В целом, я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23 % и превысил 32 миллиарда долларов. В этом году еще свыше 12 % рост к базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года. Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат у нас, как правило, в сфере энергетики. Хотя, мы полагаем, что и здесь очень многое сделано, особенно в рамках ЕврАзЭС, да и на двусторонней основе. Необходимо предпринять всё для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решения.