Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Москву. Сегодня, 25 декабря, в российской столице состоятся переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвести итоги белорусско-российских отношений в уходящем году и обсудить задачи на следующий главы государств договорились еще в начале декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Тогда же лидеры заявили о том, что все спорные моменты во взаимоотношениях Минска и Москвы будут урегулированы до конца года.

Особое внимание сегодня будет развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Ожидается, что акцент в разговоре президенты сделают на выполнении существующих договоренностей в интеграционных форматах.