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Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

25 декабря 2018 10:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Москву. Сегодня, 25 декабря, в российской столице состоятся переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-1

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-3

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-5

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-7

Подвести итоги белорусско-российских отношений в уходящем году и обсудить задачи на следующий главы государств договорились еще в начале декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Тогда же лидеры заявили о том, что все спорные моменты во взаимоотношениях Минска и Москвы будут урегулированы до конца года.

Особое внимание сегодня будет развитию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Ожидается, что акцент в разговоре президенты сделают на выполнении существующих договоренностей в интеграционных форматах.

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-10

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным-12

Напомним, наиболее чувствительным вопросом для Беларуси эксперты считают так называемый налоговый маневр. Россия планирует завершить его в 2019 году.

Когда экспортную пошлину заменят налогом на добычу нефти, а нефтепереработку начнут субсидировать из бюджета, наша страна может понести значительные финансовые потери. Специалисты уверены, что во время сегодняшних переговоров лидеры найдут точки соприкосновения по самым сложным проблемам.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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