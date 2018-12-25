Александр Лукашенко: «Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян»

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В России продолжается встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле.
Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным
Россия для Беларуси – ключевой партнер. При таком уровне взаимодействия всегда возникают спорные моменты. Это отметили оба лидера.
Наиболее чувствительным вопросом для Беларуси эксперты считают так называемый налоговый маневр. Его Россия планирует завершить в 2019 году. Когда экспортную пошлину заменят налогом на добычу нефти, а нефтепереработку начнут субсидировать из бюджета, наша страна может понести значительные финансовые потери. Вместе с тем странам всегда удавалось находить решение по самым сложным вопросам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем прямо говорить, ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян. Поэтому, естественно, мы движемся вперед, как и договаривались, и на этом пути возникают определенные проблемы.
Команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы, и в новый год не тащили старые проблемы. Потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год.