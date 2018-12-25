Александр Лукашенко: «Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян»

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В России продолжается встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Кремле. Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным Россия для Беларуси – ключевой партнер. При таком уровне взаимодействия всегда возникают спорные моменты. Это отметили оба лидера.

Наиболее чувствительным вопросом для Беларуси эксперты считают так называемый налоговый маневр. Его Россия планирует завершить в 2019 году. Когда экспортную пошлину заменят налогом на добычу нефти, а нефтепереработку начнут субсидировать из бюджета, наша страна может понести значительные финансовые потери. Вместе с тем странам всегда удавалось находить решение по самым сложным вопросам.