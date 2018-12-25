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Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам

25 декабря 2018 14:38
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Новости Беларуси. 25 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-1

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-3

Президенты Беларуси и России заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в отношениях Минска и Москвы.

Александр Лукашенко: «Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян»

Россия для Беларуси – ключевой партнер. При таком уровне взаимодействия всегда возникают спорные моменты. Это отметили оба лидера.

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-6

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вас хочу поздравить с хорошим разговором с россиянами. Белорусы и я в том числе внимательно отследили ваш разговор и реакцию вашего общества, российского общества, да и нам не чужого, на те проблемы, которые вы обозначили. Они и для нас очень важны, поскольку, как вы сказали, мы очень сильно втянуты в общий водоворот проблем мировых. И если у нас есть какие-то проблемы, я вот так думаю, что давайте будем откровенны, что они порой порождаются не здесь, не нами.

Мы вовлечены в этот глобальный процесс. Поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, мировой экономике, мировой политике, военных вопросах, так или иначе они касаются нас. И мы, хотим или нет, втянуты в эти проблемы. Но их надо решать. Хотелось, чтобы нам с вами меньше было этих проблем для решения, чтобы министры и правительство решали. Порой эти волны докатываются до нас. Судьба наша такая, что нам приходится их разрешать. Я думаю, что, как всегда понимая их, мы найдем решение во имя белорусов и россиян.

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-11

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-13

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-15

Президенты Беларуси и России отмечают возможность достижения договорённостей по проблемным вопросам-17

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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