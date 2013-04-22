Подозреваемый в теракте в Бостоне ответил на вопросы следователей

Новости США. Джохар Царнаев, 19-летний житель Бостона, начал письменно отвечать на некоторые вопросы следователей относительно теракта на марафоне в Бостоне, в котором погибли 3 человека, сообщает телеканал ABC News. Сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь, интересует, были ли у Царнаева сообщники и остались ли где-то несработавшие взрывные устройства. Ответы подозреваемого пока неизвестны.

В результате теракта в Бостоне погибли 3 человека, в том числе ребенок, 170 получили ранения. Полиция в качестве подозреваемых объявила двух братьев, 26-летнего Тамерлана Царнаева и Джохара Царнаева. Сообщается, что при первой попытке схватить братьев братья оказали сопротивления полиции, старший брат был ранен и его в суматохе переехал на автомобиле младший брат, который скрылся. Позже Джохар Царнаев спрятался в катере на одном из частных дворов г. Уотертаун под Бостоном, о чем сообщил владелец дома в полицию. В результате переговоров и перестрелки Джохар Царнаев был извлечен из катера с ранениями в шею и горло и помещен в Beth Israel Deaconess Medical Center. В этой же больнице накануне от ран умер его брат.

Мать обвиняемых в теракте, живущая в США, сообщила, что дети невиновны и их подставило ФБР, которое контролировало каждый шаг ее детей уже несколько лет. Отец подозреваемых живет в российском Дагестане, он просит Джохара Царнаева «рассказать полиции все», однако в виновность детей также не верит. Они не умели обращаться с оружием, утверждает он.