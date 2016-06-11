«После даже в Египет ехать неловко»: отзывы российских участников III Форума регионов о Беларуси

Давняя история (во всех смыслах) Беларуси и России получила на этой неделе продолжение. Известно, что у стран не только президентская дружба, и не только народная. И торгуют (иногда с суфиксом «-ся») не только Кремль и Дворец Независимости, но и регионы двух стран. III Форум регионов Беларуси и России в этот раз состоялся в Минске. А прошлый был в Сочи. Но и в Минске погода не подкачала, что не преминули заметить даже делегаты из солнечной сибирской Хакассии. Что еще хорошего о Беларуси сказали высокопоставленные гости из России? Перевернем меню нашей программы и начнем с халвы, то есть с десерта.

Владимир Мединский, министр культуры РФ:

На машине вместе с семьей проехал, наверное, всю Беларусь. Помню, от Витебска, до Несвижа, Гродно. Одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Удивительное гостеприимство, красота, чистота. После этого ехать в Египет как-то даже неловко.

Виктор Зимин, глава Республики Хакасия:

Тракторы марки «Беларус». В Сибири их почти 90 тысяч. И доля в общем парке сельхозтракторов составляет почти 40%. В моей родной республике это соотношение почти вдвое больше. Посмотрите повнимательнее на нас: мы не хотим замещения белорусской техники другими видами.

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области:

В Беларуси пищевой рынок – особый рынок. Я считаю, здесь надо не бояться. Торгпредов брать, страны брать, осваивать, делать хорошую упаковку и идти вперед. Абсолютно вперед.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству:

Русскому человеку в Беларуси всегда было хорошо. Когда Илья Ефимович Репин почувствовал себя немного богатым, то купил усадьбу в Здравнево. Не поехал ни в Финляндию, ни в Польшу, хотя мог бы. В Здравнево. Надо туда ехать. Поверьте мне.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Мы действительно чувствуем себя в Беларуси как дома. Это искреннее чувство гостеприимства, истинное чувство дружбы.