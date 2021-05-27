Глава МИД России призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации Беларуси в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пресс-конференции в Москве Сергей Лавров отметил, что эти страны «громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями».