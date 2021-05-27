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МИД России призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации Беларуси

27 мая 2021 14:15
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Глава МИД России призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации Беларуси в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД России призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации Беларуси-1

На пресс-конференции в Москве Сергей Лавров отметил, что эти страны «громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями».

МИД России призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации Беларуси-4

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# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Фотофакт

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