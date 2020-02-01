Александр Лукашенко назвал две причины, почему рад приезду Майкла Помпео

Новости Беларуси. 1 февраля Александр Лукашенко на встрече с Государственным секретарём США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много её – мало и так далее.

Глава государства отметил, что за день все вопросы не изучить, но Помпео сможет познакомиться с Беларусью. Президент подчеркнул, что Беларусь – это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом.

«К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто», – сказал Александр Лукашенко.