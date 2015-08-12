Новости Украины. Минск и Киев готовят дорожные карты для восстановления прежнего уровня товарооборота между странами. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в Киеве. Владимир Макей здесь находится с рабочим визитом.

На переговорах с руководством украинского МИД речь шла и о ситуации на Донбассе. Владимир Макей заверил, что Беларусь делает все, чтобы как можно скорее на юге Украины воцарился мир и стабильность.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Поскольку неизвестно, предстоят ли очередные встречи в рамках трехсторонней контактной группы, мы готовы оказать и, если это понадобится, если это будет приемлемо для всех участников трехсторонней контактной группы, оказать и какие-то выполнять функции секретариата. Мы готовы и на то, чтобы поддержать создание технического офиса по оказанию содействия работе трехсторонней группы по линии ОБСЕ в Беларуси.

На переговорах подтверждена необходимость безусловного следования Минским договоренностям. Особое внимание уделено перспективам развития диалога с учетом участия Беларуси и Украины в региональных интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.