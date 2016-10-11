Владимир Андрейченко: «Надо принять порядка 50 новых законопроектов»

Новости Беларуси. Палата представителей определилась с основными направлениями законотворческой деятельности. 11 сентября в полномочия вступили 110 депутатов VI созыва. На первом заседании народные избранники выбрали и своё руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональный врач Дмитрий Шевцов из Палаты представителей V созыва переходит в VI.

Карьера продолжается у четверти депутатов. Это мировая практика: сохраняется преемственность правил законотворчества.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Когда понимаешь, насколько твои замечания коррелируют либо не коррелируют с другими действующими законами, то начинаешь более глубоко вникать в эти вещи.

Но для большинства – всё в новинку. Ирине Дорофеевой к автограф-сессиям не привыкать, а вот парламентская сессия – первая в жизни. Медийная особа даже растерялась. И найти своё место под звездой Овального зала помогли журналисты.

Евгений Пустовой, СТВ:

Хорошая цифра – 105?

Ирина Дорофеева, депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Ну, это же мой избирательный округ. Конечно хорошая! Очень счастливая.

Лицо парламента VI версии красиво и молодо. Впервые здесь треть депутатов – женщины, средний возраст созыва не более 45 лет. Мандаты в руках артистов и олимпийских чемпионов, и не менее известных людей в своих округах. Врачи, бизнесмены, инженеры и педагоги показали себя делами.

Ещё одна особенность – многопартийность. В VI созыве пять партий.

Самые представительные – патриотическая и партия труда и справедливости. Красная дорожка была в парламенте и для кандидатов от оппозиции. Но избиратели поддержали только двух. И то – обаятельных женщин.

Елена Анисим, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Я адчуваю тое, што я прыйшла ў беларускі парламент, дзе сабраліся шмат людзей кваліфікаваных, прфесійна паспяховых і гатовых працаваць дзеля сваёй Беларусі.

Пока новички вживаются в полномочия, в бой, вернее, за трибуну, пошли одни старики.

Они и порекомендовали на должность спикера нижней палаты парламента кандидатуру Владимира Андрейченко.

Евгений Пустовой:

Белорусы сделали свой выбор. А теперь слово, вернее голос, за народными избранниками. По сложившейся традиции, в фойе Овального зала – импровизированный участок для голосования. Таким образом парламентарии выбирают председателя.

Первый выбор народных избранников сделан. Пустующее полдня кресло спикера занимает депутат Докшикцкого округа Владимир Андрейченко. Опытного парламентария хорошо знают и уважают зарубежные коллеги. Диверсификация экспорта и сотрудничества – приоритет ближайшего четырёхлетия.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Надо принять порядка 50 новых законопроектов. В 100 нормативно-правовых актов внести определенные изменения и дополнения. Республика Беларусь стала площадкой по урегулированию международных конфликтов. Но мы не стали площадкой для привлечения инвесторов.

Беларуси – стать международной инвестиционной площадкой.

Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны – увеличить в два раза. Отечественным предприятиям – равные условия и цены на энергоносители в ЕАЭС. Белорусам – новые рабочие места, а парламенту – статус наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря и укрепление связей с евродепутатами.

Летом 2017 у нас 26 сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ.

А в ближайший четверг – распределение портфелей по 14 парламентским комиссиям и выборы вице-спикера. 11 октября же – заседание часто прерывали на перерыв, чтобы депутаты познакомились поближе и обсудили первые заметки в своих блокнотах.