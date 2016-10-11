Александр Лукашенко: мы искренне ждем британский бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Британский бизнес ждут в Беларуси. О готовности к сотрудничеству 11 октября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с членом британской королевской семьи, принцем Майклом Кентским. Двоюродный брат королевы Елизаветы ІІ, внук короля Георга V и королевы Марии – известный бизнесмен и меценат. Один из его многочисленных общественных и инвестиционных интересов – борьба за безопасность на дорогах. Не оставит гость без внимания этот вопрос и в ходе визита в Беларусь. В сотрудничестве между Великобританией и нашей страной самое время открыть новую страницу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам понравится Беларусь, потому что по природе мы немножко похожи на вашу родину, да и по климату, наверно, тоже. Если только у вас дождей немного больше и туманов.

Что касается наших межгосударственных отношений Беларуси и Великобритании, то непреодолимых вопросов нет. Если уж быть абсолютно искренним, Великобритания, наверное, не очень интересовалась ситуацией в Беларуси и, скорее всего, действовала в фарватере действий Брюсселя. Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений, и очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, получат эту характеристику из ваших уст. Я также хочу Вас поблагодарить за огромную помощь и благотворительность, которую Великобритания оказывает в отношении детей из Чернобыльской зоны.

Вы, как никакая другая страна подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей с тех территорий, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. За это вам огромная благодарность. Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле.

Вы – вторые по инвестициям в Беларусь. Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества.

Я хочу, чтобы Вы знали, что мы честно и искренне ждем ваш бизнес в Беларуси.

Майкл Кентский, принц, член британской королевской семьи:

Для меня большое удовольствие находиться в вашей стране. Я являюсь первым членом моей семьи, который посещает Беларусь. Причины этого визита связаны с безопасностью на дорогах. Это очень короткая насыщенная программа. Я согласен с Вами, что

этот визит улучшит отношения с точки зрения торговли. Это очень интересно.

Принц проведет в Беларуси несколько дней. Программа очень насыщенная. Кроме деловых встреч – знакомство с белорусской историей и культурой. 11 октября высокий гость уже посетил музей истории Великой Отечественной войны. Член британской семьи интересовался историей создания музея. Он высоко оценил экспозицию и работу по сохранению памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Оставлена и запись в Книге почетных гостей.