Александр Лукашенко встретился с принцем Майклом Кентским

Новости Беларуси. Британский бизнес ждут в Беларуси. О готовности к сотрудничеству 11 октября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с членом британской королевской семьи, принцем Майклом Кентским.

Двоюродный брат королевы Елизаветы ІІ, внук короля Георга V и королевы Марии – известный бизнесмен и меценат.

Один из его многочисленных общественных и инвестиционных интересов – борьба за безопасность на дорогах. Не оставит гость без внимания этот вопрос и в ходе визита в Беларусь. В сотрудничестве между Великобританией и нашей страной самое время открыть новую страницу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам понравится Беларусь, потому что по природе мы немножко похожи на вашу родину, да и по климату, наверно, тоже. Если только у вас дождей немного больше и туманов. Но у нас их осенью также хватает. Что касается наших межгосударственных отношений Беларуси и Великобритании, то непреодолимых вопросов нет. Если уж быть абсолютно искренним, Великобритания, наверное, не очень интересовалась ситуацией в Беларуси и, скорее всего, действовала в фарватере действий Брюсселя. Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений, и очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, получат эту характеристику из ваших уст.

Я также хочу Вас поблагодарить за огромную помощь и благотворительность, которую Великобритания оказывает в отношении детей из Чернобыльской зоны.

Вы, как никакая другая страна подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей с тех территорий, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. За это вам огромная благодарность.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле. Вы – вторые по инвестициям в Беларусь. Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества.

Я хочу, чтобы Вы знали, что мы честно и искренне ждем ваш бизнес в Беларуси.

Великобритания – один из постоянных торговых партнеров Беларуси. По итогам прошлого года товарооборот между странами – более 3 миллиардов долларов. При этом Соединенное Королевство заняло третье место среди торговых партнеров нашей страны, после Украины и России.

Впрочем, связи двух стран не ограничиваются торговлей. Объем британских инвестиций составил 2,3 миллиарда. Кроме того, в нашей стране зарегистрировано более 400 предприятий с британским капиталом.

Сотрудничают страны во многих сферах: наука, культура, образование. Великобритания также оказывает Беларуси гуманитарную помощь, в том числе принимает наших детей на оздоровление.