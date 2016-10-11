Владимир Андрейченко: «Мы должны более плотно работать с нашими избирателями»

Новости Беларуси. Новый созыв Палаты представителей определился со спикером и основными направлениями законотворческой деятельности. 11 октября вступили в свои полномочия 110 депутатов. Путем тайного голосования председателем палаты представителей выбран Владимир Андрейченко – депутат с весомым багажом знаний и опыта.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны более плотно работать с нашими избирателями, которые доверили, оказали помощь.

Мы должны помогать в решении региональных проблем, в работе предприятий, модернизации, строительстве новых, создании рабочих мест.

За 4 года депутатам предстоит принять 50 новых законопроектов и внести корректировки в 100 нормативных актов. Основные направления законотворческой работы – стимулирование развития среднего и малого бизнеса, инвестиционной привлекательности Беларуси.

Депутаты будут активнее включаться и в международную деятельность. В следующем году в Минске пройдет летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.