Визит военной делегации Китая в Беларусь 11-14 июля 2012 года

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает сотрудничество с Китаем в качестве приоритета внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР.

Позиции Беларуси и Китая совпадают по основным вопросам международных отношений. Стороны выступают за многополярный мир, против вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Взаимная торговля между Беларусью и Китаем также развивается достаточно успешно. Товарооборот между странами в прошлом году увеличился на почти на треть. Белорусский экспорт в Китай также растет.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Великий Китай – стратегический партнер Беларуси. Это наша принципиальная позиция. Очень хорошо, что наши компании не только умеют торговать между собой, а еще развиваются вопросы инвестиционного сотрудничества, а последние два года и инновационного сотрудничества.

Сюй Цайхоу, заместитель председателя Центрального военного совета Китайской народной республики:

Я признателен за то внимание, которое белорусское правительство уделяет сотрудничеству с Китаем, в том числе в военно-технической сфере. Китайская сторона высоко оценивает партнерство с Беларусью. Цель моего визита – укрепление нашей дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР также посетил Военную Академию Беларуси. Минск и Пекин развивают разные направления сотрудничества. В том числе и военное.

В июне Беларусь подписала контракт о передаче нашим вооруженным силам 22 китайских бронеавтомобилей. Теперь китайскую сторону интересуют учебные программы подготовки офицеров и структура академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь выступает за дальнейшее углубление военного сотрудничества с Китаем

Беларусь выступает за дальнейшее углубление военного сотрудничества с Китаем. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 11 июля на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цайхоу. Речь идет о военном образовании, совместных учениях и взаимодействии штабов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы знаем о том большом вкладе, который Вы лично, господин заместитель председателя, вносите в углубление расширения отношений между военными ведомствами и нашими странами. Это не только слова поддержки, это и конкретная материальная помощь, которая была недавно продемонстрирована на параде в честь независимости нашей страны.

Мною принято решение наградить вас Орденом Дружбы народов. Это редкий знак, который мы присваиваем исключительно за редкие заслуги иностранным представителям. И Вы в этом небольшом ряду награжденных.

Спасибо Вам огромное.

Сюй Цайхоу, заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики:

Врученная сегодня награда – это оценка не только лично моей деятельности, но и всего оборонного ведомства Китая в сотрудничестве с Беларусью. Наша страна и впредь будет укреплять дружбу и сотрудничество.

Переговоры также прошли и в Министерстве обороны Беларуси. Стороны обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества, а также подписали ряд документов.

2 года назад белорусская военная делегация уже посещала Китай. Тогда руководители оборонных ведомств договорились о ряде совместных проектов в гуманитарной и технологических областях. Сумма контрактов составила несколько десятков миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.