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В Беларуси завершилось формирование окружных избирательных комиссий по парламентским выборам

11 июля 2012 14:14
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Новости Беларуси. В Беларуси завершилось формирование окружных избирательных комиссий по парламентским выборам. 1430 человек вошли в их состав.

От граждан путем подачи заявлений вошли более 28% человек, каждый десятый – представитель трудового коллектива, от политических партий и других общественных объединений – порядка 61%.

В окружные избиркомы включены свыше 50 представителей оппозиционных партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания идет предельно прозрачно. Отрытыми для желающих были собрания, где обсуждались кандидатуры в комиссии. Уже разосланы некоторые приглашения для наблюдателей за ходом выборов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Приглашения пошли не только СНГ и ОБСЕ, но и парламентским ассамблеям ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, парламентскому собранию России и Беларуси. То есть недостатка миссий не будет.

# Выборы-2019 # Николай Лозовик

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