Новости Беларуси. В Беларуси завершилось формирование окружных избирательных комиссий по парламентским выборам. 1430 человек вошли в их состав.

От граждан путем подачи заявлений вошли более 28% человек, каждый десятый – представитель трудового коллектива, от политических партий и других общественных объединений – порядка 61%.

В окружные избиркомы включены свыше 50 представителей оппозиционных партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания идет предельно прозрачно. Отрытыми для желающих были собрания, где обсуждались кандидатуры в комиссии. Уже разосланы некоторые приглашения для наблюдателей за ходом выборов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Приглашения пошли не только СНГ и ОБСЕ, но и парламентским ассамблеям ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, парламентскому собранию России и Беларуси. То есть недостатка миссий не будет.