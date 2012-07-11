Генеральная прокуратура Беларуси совместно с Комитетом госконтроля займутся земельным вопросом

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура совместно с Комитетом Госконтроля займутся земельным вопросом. Проблему бесхозяйственного использования территорий ведомства обсудили в ходе совместной рабочей встречи.

Коллективные формы работы позволят эффективнее и оперативнее решать задачи, возникающие в социально-экономической сфере. Среди ключевых направлений – контроль за ходом жилищного строительства и выполнение условий инвестиционного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Вопрос инвестиций, использования госимущества. Есть поручение главы государства, что бесхозяйное имущество, которое сегодня никак не используется, должно быть вовлечено в хозяйственный оборот. Здесь есть проблема. Здесь большое поле деятельности: инвестиции, обращения граждан.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Сейчас, предполагаю, будем проводить, и, наверное, это новая форма, никто не делал, совместные приемы. Скажем, генеральный прокурор, председатель Госконтроля выезжают. Мы сейчас наметим какое-то важное место, там, где надо с людьми переговорить. Скорее всего, это будет чернобыльская зона 9один из важных районов).