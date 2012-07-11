Лукашенко вручил госнаграды представителям белорусской промышленности и Белорусского общественного объединения ветеранов

Новости Беларуси. Прирост производительности труда – основа экономического развития страны. Президент Беларуси 11 июля вручил государственные награды заслуженным людям страны. В почетном списке 37 человек. Это и представители отечественной промышленности.

В этом году отрасль показывает хороший рост, а на отдельных предприятиях значительно выросла производительность труда, увеличивается объемы продаж продукции за границу. Теплые слова признательности Александр Лукашенко выразил педагогам, воспитавшим и подготовившим немало квалифицированных кадров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Моя глубокая благодарность представителям нашей промышленности. В этом году отрасль показывает хорошие темпы прироста производства: более 7% по сравнению с прошлым годом. И самое главное – прирост производительности труда составил более 10%. А это основа для качественного улучшения экономического положения страны и реальный фундамент для повышения благосостояния людей. Коль растет производительность труда, вырастут и доходы населения. Важно отметить, что в авангарде этих положительных тенденций находятся трудовые коллективы предприятий машиностроительной отрасли. Не только машиностроителю, но и каждому присутствующему в зале есть чем гордится. Об этом убедительно свидетельствуют результаты вашей работы.

Я желаю, чтобы это была не последняя ваша государственная награда. А это обязательно вас приведет снова в этот зал. Большое спасибо. Не забывайте о том, что вы лучшие, что на вас равняются, что в связи с этим вы должны быть примером для тех, кто за вами очень внимательно смотрит.

Госнаграды также были вручены большой группе руководителей региональных отделений Белорусского общественного объединения ветеранов. Эта организация недавно отметила 25-летие со дня образования и сегодня активно ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Слобода, председатель Минской областной организациит ветеранов:

Главная у нас работа с молодежью. Я часто встречаюсь с ней. Мы всегда получаем удовольствие от встречи с ними. Они интересуются нашей жизнью, как воевали. Все рассказываем. Это и есть настоящий подвиг, о чем мы рассказываем, о своем народе.