Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь: встреча в Парламенте, тестирование трактора и присвоение звания почетного профессора БГУ

Новости Беларуси. В Минске с первым официальным визитом находится премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. 11 августа высокий гость пообщался со своим белорусским коллегой. Также прошли встречи в Парламенте нашей страны. Кроме того Наваз Шариф протестировал белорусский трактор и стал почетным профессором БГУ.

Красная ковровая дорожка и теплое приветствие. Именно так 11 августа начался второй день официального визита премьер-министра Пакистана. Хоть в Беларуси опытный политик впервые, диалог с Синеокой для него не в новинку. С белорусской делегацией общался еще в мае во время официального визита президента нашей страны в Пакистан.

Сегодня на диалог Наваз Шариф тоже настроен, – отмечали в кулуарах журналисты. Даже галстук бирюзовый. По всем канонам диппротокола – символ общения и взаимопонимания. А ведь сфер для взаимодействия действительно немало.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ваш визит является историческим и многообещающим прежде всего с точки развития торгово-экономических отношений. Мы полагаем, что 2015 год станет символическим для белорусско-пакистанских отношений. Этому будет способствовать создание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Пакистан – перспективный партнер Синеокой в Южной Азии. Ставку сегодня делают на создание сборочных производств. Готова Беларусь стать и площадкой для предприятий, работающих на пакистанском сырье. Текстиль, ковры – все это будущее Беларуси и Пакистана.

Уверен в этом и Наваз Шариф. И поддержка такого опытного политика дорогого стоит. В то время, как он возглавлял Парламент, говорили и о стабильном экономическом росте, и о значительном снижении уровня безработицы. В итоге два года назад премьер-министром Наваз Шариф стал в четвертый раз.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

За последние три месяца нам удалось очень активизировать двусторонние отношения. Я бы хотел поблагодарить вас за те конкретные предложения, которые вы высказали. Что касается идеи разработки дорожной карты, то меня полностью устраивают предложенные вами сроки: сентябрь, октябрь. Я уже поручил министрам заняться этой работой. И особенно важно, что мы должны это делать совместно.

Его называют прагматичным политиком. Причем и в пакистанских политических кругах, и на международной арене. Не раз говорили и об авторитете, которым пользуется Наваз Шариф у лидеров монархии Персидского залива.

Неудивительно, что программа визита премьер-министра Пакистана в Синеокой насыщенная. Наваз Шариф встретился 11 августа с руководителями обеих палат белорусского Парламента. Ведь диалог на межпарламентском уровне – дополнительный стимул для развития двусторонних отношений.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Палата представителей возьмет под контроль процесс выполнения внутригосударственных процедур по подписанным документам. Все подлежащие ратификации международные договоры будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Сегодня наша страна поставляет из этой исламской республики рис и текстиль. Заинтересованы белорусы и в «райском фрукте». Именно так в Пакистане называют манго. Практически национальный продукт, – отметил сегодня министр торговли этой исламской республики. И пригласил белорусского коллегу испробовать свой любимый «манговый» десерт в ходе следующего визита.

Хуррам Дастгир Хан, министр торговли Исламской Республики Пакистан:

Мы экспортируем манго на Ближний Восток, на Средний Восток и вообще по всему миру. Также мы его экспортируем в Беларусь и хотим, чтобы вы больше привыкали к этому райскому продукту.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Не все знают о том, что основная часть риса, которая поступает в нашу страну (в прошлом году это 33%, а в этом году уже 60%), поступает из Пакистана. Это очень большой объем. И мы рады, что сегодня непосредственно наши коллеги приехали и могут убедиться и посмотреть, как происходит торговля.

А вот Беларусь в Пакистане ассоциируется с одноименными тракторами.

Вот таких «Беларусов» в Пакистане знают. Причем с 50-ых. Ежегодно в эту исламскую республику Синеокая поставляется до 3 тысяч машин. А совсем недавно открыто было еще и сборочное производство.

Годовая потребность рынка Пакистана в тракторах составляет около 70 тысяч машин. А вот сам рынок оценивается в 10 раз больше. Есть уже и любимые модели «Беларусов». Причем не слишком большой мощности. Отечественные машиностроители даже составили портрет пакистанского покупателя. Говорят, местный фермер неприхотлив. А вот планы у белорусов грандиозные.

Владимир Макаренко, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «МТЗ»:

Мы хотим занять нишу в 10% от общего объема ежегодных поставок на рынок Пакистана.

Тем временем в БГУ тоже ждали гостей. Казалось бы, привычная аудитория, в качестве слушателей – преподаватели, сотрудники вуза, вот только лектор далеко не привычный – сам премьер-министр Пакистана. А с сегодняшнего дня еще и почетный профессор БГУ.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Учитывая огромный потенциал и большую страну, у нас могут больше учиться пакистанских граждан, и чтобы наши ездили и смотрели этот мир. Будем стараться по всем направлениям развивать сотрудничество. Я имею в виду и образовательное, и научное.

Не понаслышке жители Пакистана знают и о том, что такое ужасы и лишения войны. Поэтому обязательный пункт программы – возложение венков к монументу Победы, чтобы почтить память погибших воинов в Великой Отечественной. Цветы к обелиску, гимны двух стран, торжественный марш роты почетного караула – все по традиции.

Кстати, о военных действия на территории Пакистана говорили 11 августа и в рамках фестиваля пакистанского кино. «Без слез», а именно так называется картина-открытие, на те события взглянула пакистанская писательница Фархад Иштиак. Впрочем, программа кинодней насыщенная. Так что у каждого желающего еще будет возможность окунуться в культуру Пакистана и еще раз задуматься о перспективах двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.