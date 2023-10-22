Вице-президент Ирана о секторе Газа: «Надо побыстрее через дипломатию остановить это кровопролитие»
Эта неделя показала: быстрых решений не будет. Речь и о Ближнем Востоке, и о глобальном экономическом противостоянии. Что делать нам? Идти по намеченному курсу, без резких движений, но стратегически планируя свою жизнь и выбирая тех, с кем пойдем по этому пути. Вот и на неделе состоялось сразу несколько знаковых событий. Во вторник, 17 октября, Александр Лукашенко провел переговоры с первым вице-президентом Ирана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Говорили, конечно, с большего об экономике. Наш президент весной летал в Тегеран, и время провести сверку часов.
Но Иран сегодня в центре палестино-израильского конфликта. Геополитическая составляющая напрямую влияет на положение дел. А потому не обошли стороной и самые острые моменты современности и поняли, как будем действовать дальше в этих условиях.
Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок.
Уже после переговоров Мохаммад Мохбер в общении с журналистами скажет, что обсуждали с Лукашенко вопрос дипломатического урегулирования конфликта.
Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана:
В начале визита мы провели очень позитивный и конструктивный диалог с его превосходством президентом Беларуси. Обсудили разные аспекты политики и экономики, отдельно обсудили проблему сектора Газа и Палестины и античеловеческие преступления сионистского режима, когда убивают детей. Мы пришли к выводу: надо побыстрее через дипломатию остановить это кровопролитие там.
Параллельно с Минском мы наблюдали за тем, как разворачиваются события в Пекине. В Китай неожиданно прилетел премьер-министр Венгрии, где на полях саммита «Один пояс, один путь» встретился с президентом России. Наверняка после этого в Европу Орбан повезет вместе с российским газом и пронациональные настроения. Этого сегодняшнему ЕС как раз и не хватает. И это встреча – еще одно подтверждение, что наступает время Азии и баланс сил смещается именно в этом направлении.
Тем временем Минск на неделе провел ревизию отношений с Каракасом. Давний партнер, с которым стали еще ближе на фоне американских санкций. Хотя Вашингтон взял курс на потепление отношений с Венесуэлой: надо же США где-то нефть брать, но вряд ли в благочестие Америки сейчас кто-то всерьез поверит.
Ну и, наконец, Беларусь продолжает идти в Африку. Александр Лукашенко на неделе встретился с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи и анонсировал свой визит в эту страну. Черный континент наконец-то проснулся и жаждет настоящей независимости, а не ее суррогата. Для этого ищет новых партнеров. Если посмотреть на все это глобально, через призму геополитики, то четко проступают контуры того самого нового миропорядка и новых центров силы.