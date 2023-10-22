Вице-президент Ирана о секторе Газа: «Надо побыстрее через дипломатию остановить это кровопролитие»

Эта неделя показала: быстрых решений не будет. Речь и о Ближнем Востоке, и о глобальном экономическом противостоянии. Что делать нам? Идти по намеченному курсу, без резких движений, но стратегически планируя свою жизнь и выбирая тех, с кем пойдем по этому пути. Вот и на неделе состоялось сразу несколько знаковых событий. Во вторник, 17 октября, Александр Лукашенко провел переговоры с первым вице-президентом Ирана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Говорили, конечно, с большего об экономике. Наш президент весной летал в Тегеран, и время провести сверку часов.

Но Иран сегодня в центре палестино-израильского конфликта. Геополитическая составляющая напрямую влияет на положение дел. А потому не обошли стороной и самые острые моменты современности и поняли, как будем действовать дальше в этих условиях. Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Уже после переговоров Мохаммад Мохбер в общении с журналистами скажет, что обсуждали с Лукашенко вопрос дипломатического урегулирования конфликта.

Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана:

В начале визита мы провели очень позитивный и конструктивный диалог с его превосходством президентом Беларуси. Обсудили разные аспекты политики и экономики, отдельно обсудили проблему сектора Газа и Палестины и античеловеческие преступления сионистского режима, когда убивают детей. Мы пришли к выводу: надо побыстрее через дипломатию остановить это кровопролитие там. Параллельно с Минском мы наблюдали за тем, как разворачиваются события в Пекине. В Китай неожиданно прилетел премьер-министр Венгрии, где на полях саммита «Один пояс, один путь» встретился с президентом России. Наверняка после этого в Европу Орбан повезет вместе с российским газом и пронациональные настроения. Этого сегодняшнему ЕС как раз и не хватает. И это встреча – еще одно подтверждение, что наступает время Азии и баланс сил смещается именно в этом направлении.