«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, ведущая:

Результаты парламентских выборов в Польше. Ждет ли возомнивших себя строителями новой Речи Посполитой тот же финал, что постиг прошлую державу?

Томаш Янковски, политолог:

Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения.

Кшиштоф Толвинский, лидер оппозиционной партии «Фронт» (Польша):

Штаты проводят свою политику и хотят управлять польским государством, его правительством. Они требуют влияния на центральные системы страны.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

«Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – это силы, в отношении Москвы и Минска занимающие практически одинаковую позицию. Да, «Право и справедливость» ориентируются на Вашингтон, «Гражданская платформа» ориентируется на Берлин и Брюссель. Но нам от этого что, легче?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ни на что не надеемся. Мы готовимся по максимуму к худшему варианту. Николай Межевич:

Польша XXI века уважает силу и видит то, что Республика Беларусь не безоружна и понимает угрозу.

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:

Польша сама почувствует свой инстинкт выживания, они не будут проводить настолько глупую политику, которая не помогает ни Европе, ни Польше, ни нам.

Николай Бузин, доктор военных наук:

Надежд на улучшение обстановки между государствами пока нет. Пока не будет принято решение за океаном.