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«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

21 октября 2023 12:30
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:
Результаты парламентских выборов в Польше. Ждет ли возомнивших себя строителями новой Речи Посполитой тот же финал, что постиг прошлую державу?

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Томаш Янковски, политолог:
Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения.

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Кшиштоф Толвинский, лидер оппозиционной партии «Фронт» (Польша):
Штаты проводят свою политику и хотят управлять польским государством, его правительством. Они требуют влияния на центральные системы страны.

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
«Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – это силы, в отношении Москвы и Минска занимающие практически одинаковую позицию. Да, «Право и справедливость» ориентируются на Вашингтон, «Гражданская платформа» ориентируется на Берлин и Брюссель. Но нам от этого что, легче?

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ни на что не надеемся. Мы готовимся по максимуму к худшему варианту.

Николай Межевич:
Польша XXI века уважает силу и видит то, что Республика Беларусь не безоружна и понимает угрозу.

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-16

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:
Польша сама почувствует свой инстинкт выживания, они не будут проводить настолько глупую политику, которая не помогает ни Европе, ни Польше, ни нам.

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-19

Николай Бузин, доктор военных наук:
Надежд на улучшение обстановки между государствами пока нет. Пока не будет принято решение за океаном.

«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-22

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Николай Межевич # Александр Лукашенко # Николай Бузин # Фотофакт

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