«Мы ни на что не надеемся». Ждёт ли Польшу судьба Речи Посполитой? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, ведущая:
Результаты парламентских выборов в Польше. Ждет ли возомнивших себя строителями новой Речи Посполитой тот же финал, что постиг прошлую державу?
Томаш Янковски, политолог:
Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения.
Кшиштоф Толвинский, лидер оппозиционной партии «Фронт» (Польша):
Штаты проводят свою политику и хотят управлять польским государством, его правительством. Они требуют влияния на центральные системы страны.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
«Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – это силы, в отношении Москвы и Минска занимающие практически одинаковую позицию. Да, «Право и справедливость» ориентируются на Вашингтон, «Гражданская платформа» ориентируется на Берлин и Брюссель. Но нам от этого что, легче?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ни на что не надеемся. Мы готовимся по максимуму к худшему варианту.
Николай Межевич:
Польша XXI века уважает силу и видит то, что Республика Беларусь не безоружна и понимает угрозу.
Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:
Польша сама почувствует свой инстинкт выживания, они не будут проводить настолько глупую политику, которая не помогает ни Европе, ни Польше, ни нам.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Надежд на улучшение обстановки между государствами пока нет. Пока не будет принято решение за океаном.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, в 22:00.