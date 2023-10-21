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Пустовой: «Европа в руках отчимов. Простите, пронумерованных родителей»

21 октября 2023 17:04
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Время авторской журналистики. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр»‎ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Европа в руках отчимов. Простите, пронумерованных родителей»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Безотцовщина. Теперь это не только социальное явление. Теперь это политическое и ментальное. Европейцев превращают в беспризорников. Детей развращают, молодежи навязывают антисемейность, средний возраст пугают русскими, стариков – новым ковидом. Европа в руках отчимов. Простите, пронумерованных родителей. В общем, разрушают институт отцовства – рушат патеры исконной и традиционной Европы. А в Беларуси четкий мужской ответ – День отца.

О Первом и событиях уходящей недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Пустовой: «Европа в руках отчимов. Простите, пронумерованных родителей»-4

Не то что белорусы, море россиян, казахов, жителей центральноазиатских стран, да даже украинцы называют нашего Президента – Батькой. Им это не зазорно. Людям думающим все понятно. Есть президенты, правители, сейчас в тренде топ-менеджеры. Но Батька – это другое. Ближе, чем просто Президент. И ответственнее, чем топ-менеджер. Семья теперь не просто ячейка общества. Семья – теперь планетарный образец нормального человечества. И Батька – гарант целостности семьи и государства.

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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