Вероятность большой войны в Европе нарастает? Ответили эксперты

Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Вероятность большой войны в Европе нарастает?

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Эта вероятность никогда и не уходила. Как только была подписана капитуляция в 1945 году, так эта вероятность и возникла. Ничего удивительного, что сегодня это продолжается.

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:

Вероятность большой войны несколько снижается в последнюю неделю-две. Большую войну наши оппоненты воспринимают как некий новый блицкриг и быстрый туристический пробег через Брест, Минск, Могилев, Смоленск, к Москве. А там, может, и до Пекина. Но события последних недель, постоянная забота двух Президентов (Путина и Лукашенко) о военной и политической безопасности своих государств и Союзного государства, все это приводит к тому, что быстрой прогулки не уйдет. Прогулка будет страшной. А вот на такую прогулку, мне представляется, никто кроме сумасшедшего литовского, эстонского, латвийского руководства не готов.