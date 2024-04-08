Вероятность большой войны в Европе нарастает? Ответили эксперты

Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Вероятность большой войны в Европе нарастает?
Натиск на Восток – готовится ли Европа к войне с Союзным государством? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Вероятность большой войны в Европе нарастает?
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Эта вероятность никогда и не уходила. Как только была подписана капитуляция в 1945 году, так эта вероятность и возникла. Ничего удивительного, что сегодня это продолжается.
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко:
Вероятность большой войны несколько снижается в последнюю неделю-две. Большую войну наши оппоненты воспринимают как некий новый блицкриг и быстрый туристический пробег через Брест, Минск, Могилев, Смоленск, к Москве. А там, может, и до Пекина. Но события последних недель, постоянная забота двух Президентов (Путина и Лукашенко) о военной и политической безопасности своих государств и Союзного государства, все это приводит к тому, что быстрой прогулки не уйдет. Прогулка будет страшной. А вот на такую прогулку, мне представляется, никто кроме сумасшедшего литовского, эстонского, латвийского руководства не готов.
Юрий Дудкин, военный аналитик:
Я сегодня нахожусь в той стране, где когда-то во времена Третьего рейха население Германии единодушно поддерживало режим, не понимая, что такое фашизм, нацизм. Потому как начало Второй мировой войны еще было очень далеко. Я бы не стал быть таким беспечным в отношении того, что у нас уже все нормально, все идет на спад, Запад готов поднять руки, отказаться от уничтожения России и Беларуси, потому как это Союзное государство. В этом смысле над Беларусью, как это отмечает Президент, сгущаются тучи. Запад свои провокационные действия в отношении начала развязывания Третьей мировой войны будет начинать, возможно, с территории Беларуси.
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