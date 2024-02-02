В Беларуси проверяют готовность участков для голосования

25 февраля в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Выбрать предстоит депутатов всех уровней: Палаты представителей и местных Советов. Подготовка к выборам идет в соответствии с календарным планом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в столице и регионах проходит мониторинг готовности избирательных участков. В Витебском районе проверку прошли почти все пункты. Их здесь 27. Нарушений в организации не выявлено. Также начался процесс уточнения списков избирателей, их в районе более 26 тысяч.

Вера Климова, член Витебской районной избирательной комиссии:

Изучается наличие кабин для голосования, кабин для людей с ограниченными возможностями, наличие стендов, вывесок, информации для избирателей.

Ольга Журавская, председатель Мазоловской участковой избирательной комиссии участка для голосования № 14:

25 января была образована Мазоловская участковая комиссия участка для голосования № 14. На данный момент участок готов принять избирателей. До 9 февраля выверяются списки. После можно будет ознакомиться избирателям с данными списками.