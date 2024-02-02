В Беларуси проверяют готовность участков для голосования
25 февраля в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Выбрать предстоит депутатов всех уровней: Палаты представителей и местных Советов. Подготовка к выборам идет в соответствии с календарным планом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в столице и регионах проходит мониторинг готовности избирательных участков. В Витебском районе проверку прошли почти все пункты. Их здесь 27. Нарушений в организации не выявлено. Также начался процесс уточнения списков избирателей, их в районе более 26 тысяч.
Вера Климова, член Витебской районной избирательной комиссии:
Изучается наличие кабин для голосования, кабин для людей с ограниченными возможностями, наличие стендов, вывесок, информации для избирателей.
Ольга Журавская, председатель Мазоловской участковой избирательной комиссии участка для голосования № 14:
25 января была образована Мазоловская участковая комиссия участка для голосования № 14. На данный момент участок готов принять избирателей. До 9 февраля выверяются списки. После можно будет ознакомиться избирателям с данными списками.
Избиратели, у которых не будет возможности прийти на участок 25 февраля, могут сделать это в период досрочного голосования. Оно начнется 20 февраля и продлится пять дней. В нынешнюю электоральную кампанию время работы избирательных участков изменилось. Для удобства граждан они будут работать с 12 до 19 часов без перерыва на обед.