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Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве

01 февраля 2024 06:41
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Первый в стране региональный офис партии «Белая Русь» открыт в Могилеве. Площадка призвана способствовать активной работе с населением области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве-1

Здесь готовы принимать обращения и предложения граждан. Офис находится в самом центре города. В партии «Белая Русь» уже более 10 тысяч жителей Могилевской области.

Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве-4

Максим Гурин, председатель Могилевского областного отделения белорусской партии «Белая Русь»:
Будет способствовать дальнейшему развитию, укреплению нашей партии, способствовать сплоченности наших единомышленников. Потому что это будут место, где будут проводиться общественные приемные, встречи наших соратников, работа с населением, с трудовыми коллективами. Поэтому я убежден, что эта локация будет способствовать плодотворной активной работе на базе политического развития.

Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве-7

Современный конференц-зал позволит проводить собственные мероприятия. Первое из них – диалоговая площадка, участники которой обсудили развитие партийного строительства в регионе и участие членов партии «Белая Русь» в избирательной кампании.

# Белорусские партии

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