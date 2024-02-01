Первый региональный офис партии «Белая Русь» появился в Могилёве

Первый в стране региональный офис партии «Белая Русь» открыт в Могилеве. Площадка призвана способствовать активной работе с населением области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый в стране региональный офис партии «Белая Русь» открыт в Могилеве. Площадка призвана способствовать активной работе с населением области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь готовы принимать обращения и предложения граждан. Офис находится в самом центре города. В партии «Белая Русь» уже более 10 тысяч жителей Могилевской области.
Максим Гурин, председатель Могилевского областного отделения белорусской партии «Белая Русь»:
Будет способствовать дальнейшему развитию, укреплению нашей партии, способствовать сплоченности наших единомышленников. Потому что это будут место, где будут проводиться общественные приемные, встречи наших соратников, работа с населением, с трудовыми коллективами. Поэтому я убежден, что эта локация будет способствовать плодотворной активной работе на базе политического развития.
Современный конференц-зал позволит проводить собственные мероприятия. Первое из них – диалоговая площадка, участники которой обсудили развитие партийного строительства в регионе и участие членов партии «Белая Русь» в избирательной кампании.