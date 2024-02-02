Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с делегацией Госсовета Татарстана во главе с председателем Фаридом Мухаметшиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня укрепление двустороннего взаимодействия. Сейчас оно развивается во всех направлениях. Это подтверждают многочисленные визиты, результаты экономического сотрудничества. Но это не предел. Как подчеркнула Наталья Кочанова, впереди большая работа. Много наработок по линии министерств и концернов, в сельском хозяйстве и не только.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Между парламентариями России и Беларуси выстроены очень добрые и дружеские отношения. Мы работаем в международных структурах, наших совместных структурах по линиям СНГ, Парламентского собрания, по линии ОДКБ. Мы с Валентиной Ивановной, обсуждая вопрос парламентского сотрудничества, говорили о том, что нам необходимо больше углублять сотрудничество между законодательными структурами наших стран, между регионами наших стран. И региональное сотрудничество для нас очень важно. И поэтому визит сегодня наших коллег, парламентариев из Республики Татарстан, – это реализация тех договоренностей, которые были между нами достигнуты. Мы рады тому, что наши коллеги сегодня здесь. Мы смогли обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества.

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Татарстана:

Нам есть чему учиться друг у друга. Нам есть чему мы можем помочь нашему бизнесу и экономике по взаимной заинтересованной торговле товарами, услугами, которые есть в Беларуси, Татарстане. Мы отметили сегодня о налаженном диалоге в этой части.

Делегацию Татарстана пригласили принять участие в XI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Витебской области. Уже определены даты торжественного мероприятия – 27-28 июня.