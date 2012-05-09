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Венок от Президента Беларуси возложен к могиле неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены

09 мая 2012 06:03
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Венок от Президента Беларуси возложен к Могиле неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены. Участники церемонии возложили также корзины с цветами к памятным знакам «Минск – город-герой», и «Брестская крепость-герой», установленным на Аллее городов-героев в Александровском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси по случаю Дня Победы направил поздравительные послания главам государств СНГ. «Благодарная память об общем подвиге, героизме и самопожертвовании всегда будет объединять братские народы Беларуси и России», – говорится в послании Александра Лукашенко Президенту России Владимиру Путину.

Белорусский лидер направил поздравительные послания политическим и общественным деятелям России, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Кроме того, президент Беларуси поздравил с Днем Победы руководителей интеграционных структур.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Праздничные даты # 9 мая в Беларуси и в мире # Белоруссия

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